‘Chato’ el perro fiel de la periodista asesinada, Lourdes Maldonado sigue esperando a que ella vuelva a casa

El brutal asesinato de la periodista, Lourdes Maldonado, fue un hecho que impactó y causó indignación en todo México; sin embargo, está vez un nuevo episodio se volvió viral luego de que se diera a conocer que su perrito de nombre ‘Chato’, una de las mascotas de la comunicadora lo sigue esperando a que regrese a casa.

En redes sociales se puede apreciar en una de las imágenes a este fiel canino de raza pitbull, color canela sentado en la puerta de la casa de la periodista en Tijuana, Baja California.

El Chato el perrito de Lourdes Maldonado pic.twitter.com/fmPYZPbcFE — Yolanda Morales (@moralesyo) January 24, 2022

De acuerdo con testigos, ‘Chato’ al no estar su dueña no quería probar los alimentos que le regalaron, fue hasta que una vecina y rescatista de animales de nombre Xóchilt Zamora logró que el can saliera a dar el paseo por el fraccionamiento Villas Tijuana.

Ella es la rescatista de los perritos y gatos de Lourdes Maldonado ✨👇🏻 pic.twitter.com/GZVMI1S6ST — Yolanda Morales (@moralesyo) January 24, 2022

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvieron una orden de cateo para revisar la vivienda de la periodista asesinada Lourdes Maldonado, lo cual aprovecharon para rescatar a sus tres gatos de nombre Rigoberto, Managua y Ulises, además de su perro Chato, antes mencionado.

Cabe destacar que Lourdes era una amante de los animales y ella había rescatado a los animalitos que residían con ella.

Soy muy fan de Xochitl y Lizbeth, las dos mujeres que rescataron a 3 🐈 gatitos y un perro 🐶 de la casa de la periodista Lourdes Maldonado.



Falta Rigo, tuvo mucho miedo y escapó, no descansarán hasta encontrarlo.



Ya iba al aire, pero quería ayudar un poco. pic.twitter.com/rXaUwBYAYh — Saidgol (@Saidgol) January 25, 2022

“Yo conocí a Lourdes y sabía de su pasión por los animales”, comentó Xóchitl, que además se ofreció a brindar albergue temporal a los gatitos y al perro, que se veía muy triste y afectado luego de no poder ver de nuevo a su dueña.