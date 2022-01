AMLO pide a Panamá no adelantarse en caso Pedro Salmerón

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este miércoles a las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, quien afirmó que el país centroamericano ya había emitido su postura a México sobre la designación de Pedro Salmerón, acusado de acoso sexual, como embajador mexicani en su territorio.

“¿Y entonces van a haber tribunales como los de la inquisición? ¿Nada más porque hay denuncias de sectores, y no se actúa de conformidad con la ley?”, comentó el mandatario en la conferencia de prensa matutina.

López Obrador pidió no adelantarse. Cuestionado si Panamá rechazó el beneplácito a Salmerón en la carta que la canciller panameña envió a Marcelo Ebrard, AMLO respondió no conocer tal escrito. “No conozco la carta, pero si no hay denuncias penales, no creo yo que [baste] con las denuncias que tienen que ver con el ITAM y con la postura del conservadurismo”, indicó el mandatario.

El presidente mexicano señaló que aún no se cumple con el proceso en México de enviar la designación al Senado de la República, y por lo tanto, tampoco es un hecho la designación de Salmerón, aunque dijo que no reconsiderará su nombramiento.

“Me llamó la atención que ya estén respondiendo, es un procedimiento. No se ha enviado todavía. Es que el autoritarismo es así. No les gusta y a darle fuerte”, dijo el mandatario; quien insistió: “Nosotros consideramos que [Salmerón] es una persona capaz. Es uno de los mejores historiadores de este país, después de Katz, es el que mejor ha escrito sobre Villa y la formación de la división del Norte”.

“No estoy dispuesto a ceder en esas cosas. Ahora, si hay un juicio, pruebas, está en el Ministerio público, pues ¿cómo lo vamos a defender? Pero, ¿Nada más por el linchamiento mediático? ¿Que no ven el daño que ocasionan no solo a él, sino a sus familiares? ¿Que no debe de haber cierto respeto? ¿Nosotros nos metemos con familiares de dueños de medios de comunicación? No, por ética, por respeto”, dijo el presidente.

Finalmente, López Obrador habló de que las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre Pedro Salmerón también provocan un daño a la dignidad y a la moral del historiador. “Hay que cuidar los planteamientos que se hacen”, finalizó.