En este gobierno no tienen influencia mis hijos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la investigaciones que reveló las propiedades donde vive su hijo José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams, en Texas, Estados Unidos.

“Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia, en Houston. Queriendo equiparar diciendo que somos iguales. Aristegui incluso queriendo comparar con la Casa Blanca”, dijo el presidente, en referencia a la investigación sobre las propiedades de Angélica Rivera, entonces primera dama y esposa del presidente Peña Nieto.

“Decirles que, en este gobierno, no tienen influencia mis hijos. No se le da contratos a ningún recomendado”, respondió el mandatario.

“En el asunto del matrimonio, pues ahí, está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el Gobierno. Ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales”, afirmó el mandatario.

Loret, un mercenario; Brozo era inteligente: AMLO

Finalmente, el presidente despotricó contra el periodista Carlos Loret de Mola y contra el actor y comediante Víctor Trujillo “Brozo”, figuras estelares del canal LatinUs, difusor principal de la investigación contra su hijo.

“Loret de Mola, que es un mercenario, hizo un escándalo porque cree que somos iguales. Estuvo y sigue estando al servicio de la mafia del poder”, respondió. “Era muy amigo de García Luna y de Calderón. Son de ese equipo. Fue capaz de inventar, cuando el terremoto, lo de la niña Frida Sofía””, detalló.

Por otro lado, en el caso del comediante, dijo: “Brozo me llama la atención porque no era así. Tenía preparación. Cuando estuvo en Televisa, tuvo la gentileza de avisarme que iban a dar a conocer lo del maestro Bejarano y lo de Ahumada. Y me mandó un recado: “mañana va a caer una bomba”. O algo así. Y si, fue una bomba.

Finalmente, tras recordar algunos de sus encuentros con él, AMLO concluyó: “La honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. No me interesa el dinero y no tengo tanto apego por el poder. El poder es poder decir adiós en su momento. No todo el que tiene es malvado, hay quien ha hecho su patrimonio de conformidad con la ley, y merece respeto. Yo estoy en contra tra de la riqueza mal habida. Yo estoy en contra de la corrupción”.