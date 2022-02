AMLO pide a normalistas que “no le hagan el juego a la derecha” y llama al diálogo

Luego de los enfrentamientos entre normalistas de Ayotzinapa y elementos de la Guardia Nacional (GN) el viernes pasado en la caseta Palo Blanco, de la Autopista del Sol, donde un camión fue lanzado a los efectivos de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó lo sucedido e invitó a los estudiantes a solucionar los problemas por la vía del diálogo.

El mandatario tachó lo sucedido como “muy grave” y “lamentable”, debido a que el vehículo pudo haberse impactado contra comerciantes u otras personas y poner en peligro su vida.

“Yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la Normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no por la destrucción. No puede haber rebelde sin causa”, aseguró en su rueda de prensa matutina.

AMLO agregó que su gobierno tiene información de infiltrados al interior del movimiento normalista, que “hay gente dedicada a actividades ilícitas”, por lo cual no descartan que las agresiones hayan sido orquestadas por estas personas.

“Le pido a sus papás que nos ayuden, que estén pendiente de ellos, que hablen con ellos porque ese no es el camino, nosotros no somos represores, se tomó esa decisión, que no se tomen las casetas porque ya era una situación insoportable”, puntualizó.

Así, el Ejecutivo defendió el actuar de la GN al no hacer uso de las armas, la violencia o la represión; sin embargo, al menos 14 elementos del cuerpo de seguridad resultaron heridos.

“Yo espero que depongan esa actitud y que no le hagan el juego a la derecha, al conservadurismo, porque los conservadores quisieran que se diera una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o que el gobierno los reprimiera porque están como zopilotes”.