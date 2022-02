De aprobarse sin cambios, reforma eléctrica detonará ola de demandas de transnacionales

De aprobarse sin ningún cambio la reforma eléctrica, empresas trasnacionales e iniciativa privada iniciarían una serie de demandas por afectar el del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC ) y fomentar monopolios en el país.

Así lo expresaron académicos, especialistas del sector energético y diputados durante la discusión del Parlamento Abierto que se lleva en la Cámara de Diputados, con la idea central de detectar áreas de oportunidad sobre la propuesta eléctrica que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la discusión, Miguel Ángel Marmolejo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, explicó que la iniciativa del Ejecutivo cuenta con nueve artículos transitorios que son contrarios al sentido y texto constitucional en vigor, por lo que el reto es dar simetría a este posible cambio.

Señaló que con los términos actuales la participación del 46% de generadores privados se convertirá en letra muerta pues la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento tendría la calificación de área estratégica donde el Estado ejercerá de manera exclusiva.

Ante ello, exigió que la Cámara de Diputados extienda una invitación a la Comisión Federal de Competencia Económica para construir un canal de coordinación, comunicación y trabajo común.

Se debe suministrar electricidad confiable, estable y continua. — Expresó.

En tanto, Mario Díaz Ocheita, coordinador de Estudios Económicos de la Dirección Corporativa de Planeación Estrategia de la CFE, expuso que la mejor táctica energética es aquella que permita suministrar electricidad de forma confiable, no al revés.

No obstante, apuntó que se requiere que la ciudadanía pague por la electricidad un bajo costo posible sin que esto implique poner en riesgo la estabilidad del sistema.

Indicó que de nada servirá tener gran capacidad intermitente aparentemente económica si los respaldos que son necesarios no son retribuidos y no se cuentan, pues ello provocaría el cierre de las centrales y un suministro no confiable.

Consultado por Publimetro, César Bustamante, especialista del sector energético del país por la UNAM, aseguró que en caso de no cambiar párrafos ni comas a la propuesta de reforma esto ocasionaría una serie de demandas por empresas de todo tipo por incumplir acuerdos comerciales y fomentar los monopolios.

Ven competencia pese a criticas

Alejandro Faya Rodríguez, comisionado del pleno de la Cofece, mencionó que tienen una encomienda de luchar por la competencia y libre concurrencia de los mercados, de tal forma que estos funcionen de la manera más eficiente en beneficio del consumidor.

Creo que todos coincidimos con los objetivos, queremos encontrar la mejor manera para producir electricidad en las mejores condiciones para las familias mexicanas y las empresas; costos eficientes de producción en la industria, tarifas competitivas, sustentabilidad, seguridad, capacidad para atender la demanda actual y futura, energías limpias. — dijo.

Nancy Jiménez, docente de posgrado de derecho energético en la UNAM, dijo que la electricidad por años ha sido considerada como un bien comercial, restándole la importancia que realmente tiene.

La iniciativa de reforma eléctrica que nos encontramos analizando tiene un sentido de justicia social y por primera vez se pondera sobre lo particular, lo que más le conviene a México. — Precisó.

Señaló que el porcentaje 54.46% al que hace referencia la iniciativa responde a la importancia que tiene el Estado de ser el principal responsable de proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos.

Nos han dicho que de aprobarla sería costoso para el país, supuestamente dañino para la salud y el medio ambiente y que habría un retroceso considerable en la inversión, pero esto es mentira porque eso con que intentan asustarnos es en realidad lo que están provocando. — Precisó.

