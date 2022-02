¿Qué es el conflicto de interés y por qué el hijo de AMLO se encuentra en esa situación?

En su conferencia mañanera del 14 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador negó que exista un conflicto de interés ante el caso de su hijo, José Ramón López Beltrán por haber vivido en Houston, Texas, en la casa de Keith L. Schilling, un ejecutivo de Baker Hughes, contratista del Gobierno de México.

Tras la investigación del periodista Carlos Loret de Mola, en donde señala que el hijo de López Obrador y su esposa Carolyn Adams ocuparon entre 2019 y 2020 una casa lujosa perteneciente a Keith L. Schilling, ejecutivo de Baker Hughes, que ese año obtuvo un contrato de Pemex, el primogénito en un comunicado aseguró que no tiene injerencia alguna con el Gobierno de México.

“Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, indicó López Beltrán en un breve comunicado.

¿Qué es el conflicto de intereses y por qué el hijo de AMLO se encuentra en esa situación?

Los conflictos de interés constituyen la posible afectación de desempleo, imparcial y objetivo de las funciones de las personas servidoras en razón de interés personales, familiares o de negocios.

La Ley de Responsabilidades Administrativas considera la actuación bajo conflicto de interés como falta de administrativa grave, que puede tener como consecuencia las sanciones previstas en el articulo 78.

Suspensión del empleo, cargo o comisión (30 a 90 días naturales)

Destitución del empleo, cargo o comisión.

Inhabilitación, temporal de de 1 a 20 años (Cuando se cause daños o prejuicios que exista algún beneficio lucro)

Sanción económica, (puede alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos).

Cuando la persona pública, por motivos de sus funciones, le corresponde intervenir en un asunto en el que tiene un conflicto de interés o impedimento legal deberá seguir la regla de los tres pasos:

Al tener conocimiento, informarlo por escrito a la persona superior jerárquica solicitando ser excusada. La persona superior jerárquica deberá determinar la posibilidad o imposibilidad de la excusa y comunicarlo más tardar 48 horas, antes del pazo para atender el asunto. La persona servidora pública deberá acatar las instrucciones formuladas por escrito.

Pero, ¿por qué el hijo de AMLO se encuentra en esa situación? Cabe recordar que José Ramón López Beltrán desató un escándalo de presunto conflicto de interés al revelar que desde 2020 trabaja como abogado para KEI Partners, despacho de los hijos de Daniel Chávez, un empresario que asesora al mandatario en el proyecto del Tren Maya.

“En efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos una relación de negocios, él no tiene negocios con el Gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayudan”, afirmó este lunes López Obrador.

Es por ello, que el titular del poder ejecutivo ha negado que exista un conflicto de interés por parte de su hijo, pero no ha dado los detalles de las investigaciones.