Ex director de la DEA aconseja a México ‘infundir miedo’ a crimen organizado y atacar a todos al mismo tiempo

Junto a organizaciones civiles, el ex director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Larry Holifield aseguró que el gobierno mexicano debe combatir a la delincuencia organizada con todos los recursos que tiene y todo su poder económico.

Tras acudir al foro virtual Violencia e Impunidad en México, organizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal y el Consejo Cívico Ciudadano de Jalisco, Holifield precisó que no se debe hacer distinción a los cárteles de la droga y atacarse a todos al mismo tiempo, pues de lo contrario se corre el riesgo de que se especule sobre determinados grupos.

Es más, precisó que se debe endurecer la políticas actuales de seguridad, debido a que se han multiplicados los grupos del crimen organizado en la última década y con ello existe una escalada de violencia.

El directivo de seguridad estadounidense aseguró que las autoridades de Estados Unidos tienen la suficiente evidencia para procesar y sentenciar al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos Zepeda.

Para que las autoridades de justicia ordenen la captura de Cienfuegos o García Luna se debe tener tanta evidencia… Yo he escuchado a políticos que decían que no tenían evidencia y que no tenía caso. Yo te puedo asegurar que tenían evidencia y más por ser un político de alto nivel.

— Explicó el ex jefe de la DEA.