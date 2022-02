¿La opinión de Twitter es la de todo un país?

AMLO vs. Twitter. El presidente López Obrador suele exhibir mensajes de opositores difundidos en la red social. (Andrea Murcia/Andrea Murcia)

Cinco días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló los presuntos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, el conflicto en redes sociales se intensificó cuando durante la sección “Quién es quién en las mentiras” de la conferencia de prensa matutina, se acusó que hubo bots y “ciberacarreo”.

Mario Di Constanzo, ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), explica que la reacción del presidente “es un reflejo de que el presidente está totalmente enfurecido”.

“El Presidente ha perdido la razón y la ecuanimidad que debe tener. Como un presidente que está muy molesto porque han evidenciado la corrupción en su familia y en sus familiares más directos y por el otro lado, sino porque al otro lado, el presidente ha atacado ya a la libertad de expresión”, explica Di Constanzo en entrevista con Publimetro.

SE HIZO HISTORIA



Space No 1 a nivel 🌎



El #TodosSomosLoret No 1 a nivel 🌎



65+ mil escuchas en #SpaceSCMx (estadio de CU)



10+ horas en un Space



GRACIAS por participar



Impecable moderación de @analucia_medina y @Macamposmx



Grabación👇🏼



RT🙏 pic.twitter.com/scfyyA3kvg — Sociedad Civil México 🇲🇽  (@SocCivilMx) February 12, 2022

“Me parece que movimientos como los del sábado, a los que ha tratado de desacreditar diciendo que había bots, diciendo que son ficticios, tratando de denigrar o de quitarle importancia a lo que sucedió este fin de semana, pues me parece una actitud muy retrógrada del presidente”, añade Di Constanzo.

¿Es la opinión de Twitter la de todo un país? Para Mario Di Constanzo, se trata de una opinión representativa simplemente. “Creo que no le gusta Twitter al presidente porque, desde su punto de vista, es una red social en la que tiene la discusión perdida”, añade el ex funcionario.

Para el especialista, en Twitter se refleja la opinión de un sector de la sociedad, tan importante como otros sectores de la sociedad. “[AMLO] no debería de minimizarlo. Pero, yo que lo llegué a conocer personalmente, te digo que es una persona demasiado egocentrista, que no acepta las críticas y cuando algo no le favorece, pues esa es la manera de cómo reacciona”.

Para Carlos Quiñones (@sabio28), fotógrafo y uno de los cerca de 65 mil cuentas que participó en el Space #TodosSomosLoret, considera que si bien es cierto que no todas las personas utilizan Twitter, Spaces abre mayor oportunidad para el resto de personas.

¿Cuántos usuarios de Twitter hay en México?

El pasado 21 de marzo, Twitter cumplió 15 años a nivel global. Según el informe Digital 2021 -elaborado por Hootsuite y We Are Social- la red cuenta con más de 353 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales, 4 millones 103 mil 200 pertenecían a México. Sin embargo, solamente 2 millones 480 mil (60.44%) están activas, según datos de Millward Brown México y de Mente Digital, citados por AB Estudio de Comunicación.

El pasado 14 de julio de 2021, durante una de las primeras secciones de “Quién es Quién en las Mentiras”, Ana Elizabeth García Vilchis mencionó: “queremos recordarle al pueblo de México que sólo el 10 por ciento de la población en México tiene una cuenta de Twitter, por lo que el debate se vuelve irrelevante si es en unos cuantos”.