AMLO promete castigos tras informe de la ASF de irregularidades en mega obras de su gobierno

Tras el informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó irregularidades millonarias en obras clave del gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se van a ir aclarando estas denuncias, además de que los casos de corrupción serán sancionados. Sin embargo, detalló que organismos como la misma ASF fue omisa con graves escándalos del pasado.

“Se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la Auditoría de la Federación se encontraron en la cuenta pública”, comentó el mandatario. “Así es siempre: se audita todo y se empieza a aclarar. Recuerden ustedes cómo llegaron a decir que cancelar el Aeropuerto de Texcoco nos había costado 300 mil millones y tuvieron que aceptar que sólo se pagaron 100 mil millones a los contratistas que ya tenían compromisos con el Gobierno anterior”, añadió.

López Obrador afirmó que este tipo de informes son utilizados por sus opositores para criticar a su gobierno. “Desde luego, lo usan nuestros adversarios -los conservadores corruptos- porque piensan que es lo mismo, pero ya no opera la delincuencia de cuello blanco”, comentó.

El presidente habló de que los “corruptos del periodo neoliberal o neoporfirista, para simular de que se combatía a la corrupción y de que había transparencia”; entre ellos, “incluso hasta la misma Auditoría Superior de la Federación, que siempre saca sus informes sobre irregularidades, pero yo preguntaría: ¿Desde que existe, cuántos funcionarios han sido castigados?”

“¿Vieron lo de la entrega de los reclusorios a privados? ¿Vieron lo de la compra del gas de manera excesiva?, ¿Observaron que estaban entregando contratos para favorecer a medios de comunicación que construían hospitales? ¿Vieron lo de Odebrecht? ¿Vieron lo de OHL? ¿Vieron lo de Iberdrola?”, preguntó el presidente.

SE ANALIZARÁN DESVÍOS EN SEGALMEX

El presidente fue cuestionado sobre la operación de Segalmex, Liconsa/Diconsa donde hay duda en operaciones que rondan los 8.6 mil millones de pesos. “Entre las observaciones que hace el máximo órgano de fiscalización del país señala que hay contratos asignados a empresas no mineras, exceso de tonelaje permitido en el programa de Precios de Garantía y carencia o desactualización de manuales sobre la normativa interna”, le informaron al presidente.

Sobre Ignacio Ovalle, quien estuvo al frente de la Conasupo cuando hubo diversos actos de corrupción en este organismo -según la pregunta que recibió el presidente- el mandatario respondió: “Se está avanzando bien en el campo, están funcionando los precios de garantía, y si hay denuncias presentadas por malos manejos por funcionarios de Segalmex. Se han presentado denuncias, no por las observaciones de la cuenta pública, sino por otras formas de evaluación, que detectó la Secretaría de la Función Pública. Ya se está actuando y vamos a esperar a que se tenga toda la información y se va a informar”, comentó el mandatario.

“No se puede todavía concluir nada y siempre lo he dicho, y voy a seguir sosteniéndolo, que si no hay pruebas, si no se demuestra que se cometió un delito, no se puede juzgar a nadie. No podemos hacer juicios sumarios y sí que quede claro que no se acepta la corrupción de nadie, pero debemos de hacer una investigación de fondo”, añadió.