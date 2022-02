Derrochan millones en sueldos de personal médico que no cubría el perfil en pandemia

Sin consultar a especialistas y recomendaciones de autoridades internacionales, el gobierno federal desembolsó hasta 100 millones de pesos para contratar a médicos y paramédicos para atender el déficit de profesionistas que se registró durante los primeros meses de la crisis sanitaria por Covid-19.

De acuerdo con el último informe de la Cuenta Pública 2020, la administración federal realizó asignaciones presupuestarias exprés para que cuadrillas de profesionistas de este sector se unieran a hospitales de todo el país.

Sin embargo, estas acciones se dieron en medio de una serie de irregularidades, una de ellas fueron pagos indebidos que rebasaron los 20 millones de pesos para sumar a esta fuerza de trabajo para atender a pacientes con coronavirus.

El informe de la Auditoría Superior Federal (ASF) revela que tampoco se consideró la experiencia de los médicos que se contrataron, su trayectoria, ni si eran especialistas para trabajar en hospitales.

Se revisaron las asignaciones en la contratación de personal médico y paramédico para atender la emergencia sanitaria. Al respecto, se determinaron pagos indebidos por la contratación de personal que no cubrió el perfil del puesto de acuerdo con la normativa aplicable. Asimismo, se observó que algunas contrataciones no contaron con la documentación que exigía el perfil del puesto.

Esta situación hizo crisis en hospitales de todo el país, pues de acuerdo con colegios de médicos consultados por Publimetro, no se brindó atención especializada a pacientes con este virus, lo que causó que el estado de los enfermos se agravara, debido a la inexperiencia de médicos y personal de estos inmuebles.

No solo estamos hablando de inexperiencia, sino también de personal que nisiquiera acreditó que fuera médico.

A esto se le suma la adquisición de equipo médico para la atención de la emergencia sanitaria del Instituto Mexicanos del Seguro Social, en donde se revisaron los procedimientos de contratación de las adquisiciones de equipo médico para la atención de la emergencia sanitaria.

Y es que de 10 contratos que se revisaron por un monto de mil 309 pesos y que comprendieron de 450 ventiladores, 645 monitores de signos vitales, 200 carros rojos para reanimación y 108 ultrasonidos digitales, se identificó que el prestador del servicio no brindó mantenimiento a 194 equipos.

Se documentó que el IMSS no proporcionó evidencia documental que comprobara la aplicación de penalizaciones, recuperación de garantías por siniestro y servicios no realizados a los equipos revisados, que suman un monto de 11.9 millones de pesos.

Adquisición y distribución de vacunas contra la COVID-19 (Secretaría de Salud) Se revisaron los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar ejercidos para la adquisición de vacunas contra la COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud.

Al respecto, se identificaron debilidades en la normativa que regula las operaciones relacionadas con la adquisición, recepción, almacenaje, traslado y distribución de las vacunas, toda vez que en la Estrategia Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS Cov-2 para la prevención de la COVID-19 (Operativo Correcaminos) no estaban consideradas tres entidades de la Administración Pública Federal (APF), las cuales, en el ámbito de sus atribuciones, también participaron de forma activa en el almacenamiento, transporte y distribución de vacunas a las entidades federativas.

Incluso la ASF cuestionó a la Secretaría de Salud , pues no contó con información completa sobre el total de vacunas recibidas, y la información concentrada en sus sistemas denominados”Ambiente de Administración y Manejo de Atenciones en Salud” y “CVCovid” está incompleta y no está actualizada .

Ante esta situación el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Tellez, aseguró en entrevista con Publimetro que llamarán a rendir cuentas al subsecretario de salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell y al secretario de la dependencia federal, Jorge Alcocer, por cómo han manejado la pandemia en el país, el cual calificó como un ‘desastre’.

Son graves las anomalías que se cometieron; hay un gasto que no está injustificado de más de 31 mil millones de pesos, y lo más grave es que en el año más agresivo de la pandemia se derrochó en materia de salud, Por ejemplo, se contrataron a médicos que no cumplían con el perfil, por otro lado el INSABI no entregó 600 ventiladores y camas con un gasto de más de mil millones de pesos.

— Precisó el legislador.