Falso que deban pasar 72 horas: así puedes reportar la desaparición de una persona

Miles de familias en México viven la tragedia de tener a uno o más familiares desaparecidos, ya sea por un un hecho delictivo o por que la persona decidió ausentarse de su hogar, hasta finales del año pasado se tenía reportado que en el país había más de 95 mil personas desaparecidas y no localizadas.

En México desde octubre pasado hay un protocolo homologado para presentar un reporte sobre una persona desaparecida, es preciso conocer que no se deben esperar 72 horas para acudir a instancias de las fiscalías o procuradurías estatales para levantar una denuncia sobre una desaparición.

El reporte se puede hacer desde el primer momento en que no se tenga conocimiento del paradero de la persona, sólo se deben proporcionar datos personales de la persona a buscar, una identificación de quien hace el reporte, domicilio y teléfono de contacto.

Tanto las procuradurías como las fiscalías de las entidades tienen activo este servicio las 24 horas, por lo que el reporte puede hacerse tanto en sus instalaciones, vía telefónica e incluso en línea.

“Es importante entender que, pasadas 72 horas sin contacto con una persona no localizada, la Ley obliga a presumir que está siendo víctima de un delito aunque no haya ningún indicio de esto. Es decir, tras ese lapso nadie puede seguir siendo considerado como no localizado, por lo que las Fiscalías deben, además de lo que estén haciendo en la Búsqueda Inmediata, comenzar la investigación penal y los actos de investigación”, establece el protocolo homologado de búsqueda.

Además de acudir a las agencias del Ministerio Público para hacer el reporte, la Secretaría de Gobernación puso en operación este portal para que también se pueda notificar este hecho sin acudir a una instalación física.

Tras aceptar los términos y condiciones de uso se puede usar como ciudadano o autoridad, eso este caso la primera opción es la que se debe elegir.

La información que se pide es la siguiente: