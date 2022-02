Austria fue arrogante con Beatriz por pedir el Penacho de Moctezuma: AMLO

Después de que se volvió viral el video de dos mexicanos que “hackearon” las audioguías del Museo de Viena -donde se encuentra el Penacho de Moctezuma- para exigir su recuperación, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de Austria trató de manera déspota a su esposa, Beatríz Gutiérrez Müller, cuando solicitó el préstamo.

“Es un asunto que hemos tratado desde el año pasado. Incluso Beatríz, mi esposa, fue con una carta que le envié al presidente de Austria a solicitarle, en efecto, que nos permitieran exponer el penacho de Moctezuma y la respuesta fue que no, argumentando que no iba a resistir el viaje”, comentó el mandatario.

“Es una actitud muy arrogante, prepotente y no hay justificación de que no pudiera trasladarse. Ni siquiera estábamos planteando, como tú lo sostienes, que fueron unas personas allá a decir que nos lo devolvieran, que era nuestro, no, era para que se exhibiera”, dijo el mandatario.

Iniciamos el año con muchas ganas de seguir proponiendo lecturas. Esta vez, «Noticias del imperio» de Fernando del Paso, escritor mexicano, de los mejores. Se trata de un fragmento que alude a la ya muy vieja petición de que el Penacho de Moctezuma, como se le conoce a ese conjunto plumario tan representativo de la cultura azteca, regrese al país (está en Viena).

López Obrador calificó de “muy desagradable” el encuentro que sostuvo Beatriz con el presidente. “Me platica que él no tenía mucho conocimiento. Estaba rodeado de hombres y sobre todo una señora que se sienten los dueños del penacho y apenas se estaba tratando el tema y ya estaban diciendo que no”, comentó.

El presidente consideró que el presidente de Austria solamente leyó la carta como un “gesto de amabilidad”. “Terminó de leer la carta y dijo que era por lo del Penacho, y volteó a ver a las supuestas dueñas del penacho, le hicieron así, ‘no’, y ya, y muy amablemente pues Beatriz se despidió y ya no hubo más conversación”, añadió.

López Obrador consideró que se han apropiado de algo que es de los mexicanos, “como suele pasar en todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura. No sólo han saqueado a los pueblos en cuanto a sus recursos naturales, sus riquezas materiales, sino también su patrimonio cultural, artístico” y pidió “seguir insistiendo que nos devuelvan el penacho y que nos devuelvan todo lo que se han robado que pertenece a los mexicanos, en todos los países”.