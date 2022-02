¿Qué pasará con las vacunas Covid-19 que le sobren a México?

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que México tiene las vacunas suficientes para las dosis de refuerzo del año 2022, esto, en medio de reclamos por vacunar a menores de 12 años de edad; algo que el subsecretario Hugo López-Gatell ha señalado como algo que no es la prioridad.

“No tenemos resistencia a que eventualmente, si la evidencia es convincente de que se necesita esa protección en niñas y niños, pudieran llegar a ser consideradas”, comentó López-Gatell.

El subsecretario señaló: “nunca hemos tenido resistencia u oposición a proteger a nadie, nos interesa que todos, todas estén protegidos; pero, efectivamente, la distorsión que se ha hecho en los medios, desafortunadamente a veces eso crea un cerco informativo y la población se confunde, porque le dan información falsa, torcida, distorsionada, nos quieren hacer aparecer como que somos Herodes casi, que no queremos a los niñas y niños”.

En otra intervención, López-Gatell señaló que en las próximas semanas se recibirán 18 millones de dosis adicionales del mecanismo Covax. Hasta el momento, México ha recibido 202.5 millones de dosis. “De las que han llegado ya se han distribuido prácticamente todas. Tenemos suficiente para cubrir todos los refuerzos que están pendientes”.

4 PREGUNTAS CON

Dra. Jessica González especialista en Salud de la Universidad La Salle.

El presidente dice que ya se tienen las vacunas suficientes para para todos los refuerzos; ¿qué pasaría en el supuesto de que sobren o no vacunas?

En el caso de que sobren vacunas, que justo con la estrategia que está trabajando el Gobierno, la realidad es que es el escenario que se está esperando, es aplicarlas a personas que todavía no tienen incluso una tercera dosis.

Por ejemplo, los rezagados tienen jornadas extraordinarias de vacunación a personas que tal vez no estarían vacunadas y se les aplica en ese momento. La intención con esto es aprovechar al máximo estas dosis justo para que no se pierda.

No se aprovechan en toda la población porque, recordemos, no todo el mundo tiene un buen acceso o el mejor acceso a las vacunas. Justo esa es la estrategia que están utilizando en el caso de que sobren.

Sobre el caso de que falten, aunque se ve lejos ese panorama, la realidad es que se está haciendo suficiente en la vacunación para toda la población mexicana, entonces no creo que lleguen a faltar.

Lo que muy probablemente hará el gobierno será solicitar o comprar nuevas dosis de cualquiera de los biológicos que estaba aplicando para completar esta vacunación. Si se ha visto un interés del gobierno para vacunar a la mayoría de su población.

¿Se podrían utilizar vacunas que han sido aprobadas por México y que no se han utilizado hasta el momento?

Tal vez podrían entrar. La realidad es que siempre se prefiere que sean vacunas autorizadas para el uso de emergencias por la OMS.

Otro tema referente a las vacunas sobrantes, es la vacunación a menores de 12 años. En México no está ocurriendo, mientras que en otros países ya la edad de vacunación es cada vez menor. ¿Se pueden utilizar para este grupo etáreo?

Me parece que es una urgencia. Es algo que ya tiene que empezar a plantearse el gobierno mexicano. En cuanto a la vacunación de menores de 12 años, las vacunas ya están autorizadas, hay estudios. Hay mucha población en otros países que han sido vacunadas, menores, y no han presentado ningún evento adverso. Entonces me parece que el siguiente paso y donde se debería centrar el gobierno mexicano es en esto, en buscar que la vacunación llegue a la mayor parte de la población y la tarea ahora es, tras vacunar a toda la población adolescente y adulta, enfocarse en los niños, porque los niños también necesitan estar protegidos y ya se ha comprobado que las vacunas son seguras.

Hoy las cifras nos mostraban que la cuarta ola ya está a la baja. ¿Qué sigue a partir de este momento?

Si bien ya nos estamos planteando ese descenso de la cuarta ola -y es una gran ventaja, porque fue una cuarta ola que afectó a mucha gente-, lo importante es seguir cuidándonos. Esa es la respuesta a la pandemia. No olvidemos usar cubrebocas. La vacuna, si bien es una gran herramienta y la mejor opción que tenemos, solamente nos protege de no desarrollar una enfermedad grave.

Habría que seguir cuidándose, no dejar de lado el uso de cubrebocas, evitar reuniones en espacios cerrados, y cuando tenemos estos picos de contagio deberíamos evitar salir. Si alguien presenta algún síntoma; en especial fiebre, dolor de cabeza o los síntomas de un resfriado, por más que parezca una gripa debe quedarse en casa para cortar la cadena de transmisión.