Así han sido los enfrentamientos de AMLO contra el Instituto Nacional Electoral

AMLO vs el INE. Las críticas contra el Instituto han sido una constante en las conferencias del presidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que el Instituto Nacional Electoral (INE) está violando la Constitución, pues “no van a poner casillas para la consulta de la revocación de mandato, van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada”.

“Es una vergüenza en todo sentido”, consideró AMLO, quien antes de hablar de la Consulta de Revocación del Mandato mencionó: “Voy a tratar el tema y no creo que me vayan a infraccionar porque considero que se está violando la Constitución y yo ofrecí hacer valer la Constitución y que se respetara la Constitución”.

“Además, les costó 500 millones poner las casillas de la consulta pasada, las 50 mil casillas de la consulta pasada, y ahora van a poner lo mismo, pero no son 500 millones, ya son mil 700, mil 800 millones. Entonces, ¿cómo están las cuentas? Va a costar dos, tres veces más. Eso lo voy a dar a conocer”, afirmó el presidente.

“Imagínese, va a haber municipios en donde no van a instalar una casilla, una casilla. ¿Qué, no es una violación a la Constitución? ¿Qué, no es una afrenta a la democracia? Y todo porque los señores están en contra de la transformación del país, cuando deberían de situarse por encima de intereses particulares, de intereses partidistas, ser auténticos jueces y sobre todo cumplir con la democracia”, consideró el mandatario.

Responde INE: “se cumplirá con la Constitución”

Al respecto, el INE respondió en un comunicado que avanza en la organización del proceso de Revocación de Mandato por pérdida de confianza del Presidente de la República, tal como lo establece la Constitución, en tiempo y forma, y de acuerdo con los recursos con que cuenta para este fin; ya que “la Cámara de Diputados no otorgó los recursos suficientes para organizar ese inédito ejercicio de democracia directa con las condiciones que dicta la ley”.

“Con base en esta disponibilidad presupuestal se prevé la instalación de un poco más de 57 mil casillas en todo el territorio nacional, con lo que el Instituto garantiza que cada ciudadana o ciudadano inscrito en la Lista Nominal tendrá una papeleta esperándolo en la casilla correspondiente cerca de su domicilio donde podrá ejercer su derecho a participar”, informó el INE.

Además, a diferencia de la Consulta Popular de 2021, “en esta ocasión se instalarán casillas especiales para que la ciudadanía en tránsito pueda ejercer su derecho a participar”, señaló el instituto.

Otros encontronazos que ha tenido el presidente López Obrador contra el INE