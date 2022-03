6 diferentes momentos en los que AMLO ha dicho que le tiene confianza a Gertz Manero

No es la primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador refrenda su confianza en Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República y parece que no será la última, a pesar de que este fin de semana se dieron a conocer una serie de audios que supuestamente exhiben que está interfiriendo en el caso de su cuñada, Alejandra Cuevas, acusada de asesinar a su hermano Federico Gertz Manero.

“Tengo confianza en el fiscal”, declaró el presidente durante la conferencia matutina del 7 de marzo.

López Obrador justificó las declaraciones: “Entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano”, y agregó que “es un asunto personal” e incluso señaló: “Él quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos. De todas formas va a ser en el poder judicial donde se va a resolver, y los audios hablan del poder judicial, pero todavía no se ha resuelto el caso”.

Comentó también que “lo demás no deja de tener tintes políticos”, que quieren “tumbar” al fiscal y que quienes han sido juzgados ahora se “lanzan en contra”.

AMLO y su confianza a Gertz Manero, en seis momentos clave

AMLO y Gertz Manero. El fiscal ha intervenido en algunas conferencias de prensa de AMLO. (Galo Cañas/Galo Cañas)

#1 Diferencias entre Santiago Nieto y Gertz Manero

El pasado 7 de enero de 2022, el presidente dijo tener una confianza plena en el fiscal Alejandro Gertz Manero y en el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Nieto y a su esposa, la consejera electoral Carla Humphrey.

“Así como yo le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, le tengo confianza a Santiago Nieto y seguramente son procesos que tienen que desahogarse. Si hay una denuncia pues tiene que hacerse las diligencias, pero eso no significa que el señalado sea culpable y en este caso no creo que Santiago esté involucrado en actos de corrupción ni en un acto de abuso de autoridad. A lo mejor la fiscalía tiene que hacer estos procedimientos”, destacó.

#2 Caso Emilio Lozoya

El caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ha sido uno de los que más veces ha detonado la confianza del presidente al fiscal.

El pasado 6 de enero de 2022, el presidente aseguró que el Fiscal sería incapaz de fabricar delitos y se dijo respetuoso de la autonomía de la FGR para la solución del caso.

Cuestionado por la solicitud de condena en contra de Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht, en su conferencia de prensa el mandatario reiteró su postura de respetar la autonomía del órgano, no sin antes señalar a Gertz como una persona “íntegra” e “incapaz de fabricar delitos”.

Previamente, el 21 de octubre de 2021, y tras las imágenes de Lozoya comiendo en un restaurante de lujo, López Obrador dijo la Fiscalía estaba “tardando” en el caso. Aún así, reiteró su confianza en Gertz Manero.

“Yo no hablo de estos asuntos con el fiscal Gertz Manero ni con el presidente de la Corte, no establecemos esas relaciones por respeto a nuestras competencias”, dijo el presidente.

Se declaró la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. Y en este caso, como con otros poderes, he sido respetuoso de su independencia; además, considero que el fiscal general Alejandro Gertz Manero es un hombre íntegro y le tengo confianza como ciudadano. — Andrés Manuel López Obrador, durante su informe de actividades a un año de ganar la elección presidencial, el 1 de julio de 2019

#3 Detención de Salvador Cienfuegos en Estados Unidos y no acción penal de la FGR en México

El 18 de noviembre de 2020 el presidente informó sobre el proceso penal del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa en la presidente de Enrique Peña Nieto, en Estados Unidos.

“No me gustan las sospechas o el que no se tengan elementos y se cometa una injusticia, o que se tengan elementos y se dé impunidad. Entonces, tenemos confianza en la fiscalía y se va a conocer todo lo que se está presentando en la acusación con las pruebas que deben de comprobarse y que la justicia mexicana, que está ahora en manos de una gente honorable, como Alejandro Gertz Manero, proceda”, comentó López Obrador.

Previamente, el 15 de enero de 2021, la FGR afirmó no contar con elementos para iniciar una investigación en torno al caso del ex Secretario.

“He dado instrucciones a SRE de poner a disposición del pueblo de México el expediente completo que nos envió el gobierno de Estados Unidos, es transparencia plena; no puede haber represalias ni inventarse delitos”, dijo AMLO.

Firmamos un acuerdo con el fiscal General, Alejandro Gertz y el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, para trabajar juntos en el propósito de esclarecer y hacer justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. No solo es razón de Estado, sino de naciónhttps://t.co/giloLcxyGX pic.twitter.com/ECNhUP8oEO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 5, 2020

#4 Posible renuncia de Gertz Manero

El 2 de diciembre de 2021, el presidente fue cuestionado sobre el rumor de que Gertz Manero podría separarse de su cargo. Al respecto, AMLO dijo desconocer la información: “No tenemos mucha comunicación porque Alejandro Gertz es el fiscal general de la República y es el encargado de dirigir un organismo autónomo, independiente; ya no es la Procuraduría General de la República que dependía del presidente, nosotros somos respetuosos de esa autonomía, es parte de los cambios. Entonces, no nos vemos muy seguido”.

Sobre su última reunión con Gertz, AMLO señaló: “nos reunimos a desayunar y siempre que lo veo, bueno, hasta me llama la atención de que está muy bien, muy bien de salud, muy bien físicamente y también lúcido, es un hombre inteligente. Los rumores siempre existen. Yo no tengo ninguna información y yo no deseo que esté enfermo y tampoco deseo que él renuncie, porque yo le tengo confianza y creo que es un buen fiscal”.

#5 Violencia en los estados

El 22 de septiembre de 2021, el presidente fue cuestionado sobre los niveles de violencia en los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. AMLO respondió que ya todos “estamos ayudando” a que las cosas sean distintas en el país.

“Y yo le tengo confianza a la fiscalía y no creo que cometan ninguna injusticia. Alejandro Gertz es un hombre, recto, íntegro, yo le tengo confianza. Y no hay persecución política para nadie, no es venganza, ya lo hemos dicho muchas veces, a nadie le fabricamos delito”, comentó.

#6 Una organización de lavado de dinero.

El 4 de marzo de 2021, AMLO habló sobre una carpeta de investigación en la FGR, que ordenó Gertz Manero sobre una organización de lavado de dinero muy importante que habría en México.

“En todos estos casos nosotros confiamos en las investigaciones de la fiscalía y partimos del principio de la autonomía, pero también de la honorabilidad del fiscal, de Alejandro Gertz Manero; yo estoy seguro que él no va a tapar nada, que no va a proteger a nadie. En las instituciones, en todas, aquí en el Ejecutivo, en la Presidencia, pues hay servidores públicos que actúan a veces de manera equivocada o indebida y tratan de proteger a alguien o de castigar indebidamente a alguien, de fabricarle un delito, de actuar de manera vengativa, eso se da; pero si el responsable de la institución es una gente íntegra, eso ya es una garantía”.