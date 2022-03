AMLO denuncia que manifestantes preparan marchas violentas para el 8M

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene informes de que para este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya existen contingentes que buscarán manifestarse violentamente, con marros y sopletes.

“También hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no caigan en provocaciones y para que no haya violencia. Tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov. ¿De qué se trata? Eso ya no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación”, comentó el presidente.

Afirmó que se trata de una postura totalmente política. “¿Y saben de quién? De los que enarbolan -supuestamente también- la igualdad de género, la igualdad ante la ley, ante Dios, pero se les olvida -porque no les conviene- la igualdad económica y social”, dijo AMLO.

El presidente hizo un llamado para que las manifestaciones sean pacíficas y que no se caiga en la provocación y en la violencia. “Lo digo con mucha claridad: que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente a favor de las mujeres, cuando hay detrás grupos con otros fines, políticos, que buscan enfrentarnos y que buscan vandalizar el Palacio Nacional y la Catedral, para proyectar la imagen de un México en llamas, porque no están de acuerdo con la transformación que estamos llevando a cabo”.

López Obrador realizó los comentarios mientras respondía sobre los hechos de violencia del sábado pasado en el Estadio Corregidora, en Querétaro, donde una trifulca en el partido entre Atlas y Gallos Blancos dejó cerca de 25 heridos, según el más reciente reporte.

“Es muy importante que tengamos eso claro. La paz es fruto de la justicia. Hay que atender las causas, hay que combatir la desigualdad económica y social, hay que atender a los jóvenes. Hay que desterrar la corrupción. Hay que fortalecer a la familia, pero esto [la situación en el Estadio Corregidora], son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores, o de todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la impunidad y al abandono del pueblo”, añadió.