Qatar reconoce a Martha Debayle, Inés Sainz y otras mujeres destacadas radicadas en México

El Embajador de Qatar en México Mohammed Al Kuwari entregó un reconocimiento por parte del gobierno Qatarí a mujeres destacadas radicadas en México.

Reconocidas comunicadoras como Martha Debayle, Inés Sainz y Vanessa Huppenkothen. Diplomáticas como Argyro Papulia Embajadora de Grecia en México, Abida Islam la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Bangladesh en México, María Isabel Castillo Baez, embajadora de República dominicana, entre otras mujeres destacadas además de todo el staff femenino que labora en la embajada fueron galardonadas la tarde del 7 de marzo, reconociendo la importancia de la mujer en la sociedad.

A través de la primera dama de este país Sheika Mozah el gobierno de Qatar está poniendo especial énfasis en las oportunidades educativas para las mujeres, un ejemplo es que la prestigiada universidad de Georgetown, tiene como única sede fuera de los Estados Unidos, Qatar.

Durante la reunión las mujeres galardonadas y el mismo embajador coincidieron en la importancia de la educación no solo en las oportunidades universitarias, si no también en el núcleo familiar en donde se pueda ver una madre y un padre libres y capaces de mostrar con el ejemplo que no hay límites para quien quiere salir adelante. También quienes ya han estado en Qatar, coincidieron en que nuestra cultura familiar es muy parecida en el sentido de la apreciación por la familia.

La reunión terminó con una deliciosa degustación de comida Qatarí hecha por los hombres de la embajada de este país.