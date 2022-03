Excedentes del petróleo en México: ¿En qué se gastará AMLO el dinero?

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México “está protegido” ante la eventual crisis energética que provocará la guerra en Ucrania, y descartó afectaciones como aumento en los precios de las gasolinas, gas y electricidad, pues su gobierno se encuentra preparado para utilizar los excedentes del petróleo en subsidiar el precio de los combustibles.

Año con año, al presentar el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Gobierno Federal calcula un estimado del precio del barril de petróleo.

Para este 2022, el Gobierno Federal proyectó un precio, en el Presupuesto de 55.1 dólares por barril para todo el año. Sin embargo, derivado de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, actualmente se vende en 115 pesos, señaló el presidente López Obrador.

El presidente afirmó que existen amenazas de que el barril de petróleo llegue a 200 dólares, por lo que pidió esperar a cómo se desarrollen los hechos en las próximas semanas. Dijo que en un mes acudirán los titulares de Energía, Pemex, CFE y Hacienda para informar sobre los excedentes, pero señaló que la parte correspondiente al gobierno federal se utilizará en pagar subsidios para que las gasolinas y el gas no suban de precio.

“Hay una fórmula de distribución, porque no todo le queda a la Federación, una parte va a los estados, pero la mayor parte va a compensar lo que puede significar los incrementos en los precios de los combustibles y lo utilizaremos para subsidiar los combustibles”, dijo AMLO.

“Que sepamos todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de la gasolina, diesel ni el precio de la luz, para que estemos tranquilos por eso”, comentó López Obrador en la conferencia de prensa matutina.

“Se están produciendo desequilibrios en el mercado de combustibles por las medidas que se están tomando. Esto ha aumentado el precio del crudo, la mezcla mexicana está en 115 dólares por barril. Todavía no llegamos a la época de Calderón, quien recibió más dinero por los altos precios del petróleo. Es un precio alto y hay una tendencia de que pueda seguir aumentando”, añadió el mandatario.

López Obrador consideró que esta situación no afectará a México, pues nuestro país es uno de los 20 países con reservas petroleras del mundo.

“No tenemos problemas, no van a aumentar los combustibles. No es lo mismo que en otras partes, estamos protegidos y ojalá haya un arreglo mediante el diálogo, que se detenga la guerra y no haya pérdida de vidas humanas, sin embargo, los que están en conflicto están tomando medidas de sanciones económicas y tienen que ver con el petróleo y con el gas”, comentó AMLO.

¿POR QUÉ A MEXICO NO LE AFECTA, SEGÚN AMLO?

El presidente afirmó que está situación pone en peligro a Europa, debido a que dependen del gas de Rusia, además de que Rusia es un importante productor de petróleo, esto es lo que provoca el desajuste.

“Donde aumenta el precio del gas es en Europa, nosotros dependemos del gas de Texas y no se registran aumentos en el precio del gas”, dijo López Obrador. Afirmó que, si se rebasara el precio -como cuando la nevada en Texas de 2021 y donde se disparó el precio del gas- “tenemos un plan para usar otras materias primas y generar energía eléctrica sin afectar al consumidor. Afortunadamente no hay aumento fuera de control en el precio del gas”, añadió.

“Logramos detener la caída que se venía dando en la extracción de petróleo. En 14 años consecutivos, año con año se caía la producción de petróleo. Nosotros estamos arriba, es decir, tenemos petróleo y ya que se invirtió en su momento en exploración, tenemos reservas. Se está exportando petróleo y estamos obteniendo excedentes, alrededor de 900 mil barriles diarios. Además, tenemos la ventaja de que ya hemos reducido las importaciones de gasolinas en un 45% porque invertimos en rehabilitar las refinerías y se compró la refinería de Shell y esto nos permite tener más combustibles. Por eso, no tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas. Estamos haciendo un balance y es positivo para la Hacienda Pública y vamos a continuar con esta misma política, porque tenemos que cuidar que no haya aumento de precios, que no haya descontrol en la inflación. No se trata nada más de aumentar el salario, sino que no haya carestía”, concluyó.