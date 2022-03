“No sean borregos y lean bien”, responde AMLO a Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantizar las condiciones de protección para que los periodistas trabajen sin preocupaciones; sin embargo, el gobierno federal pidió a los parlamentarios “no ser borregos” y dejar a un lado las mentiras y la hipocresía.

“Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país”, expuso el gobierno a través de un comunicado.

De acuerdo con el documento, en México no se reprime a ninguna persona ni organización, ya que se hace valer los principios de igualdad y democracia, por lo que el Estado no es un violador de derechos humanos como ocurría en gobiernos anteriores e incluso llamó “cómplices” a los parlamentarios por no denunciar esa situación.

“México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra; no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66 por ciento de los ciudadanos”.

Aún más: “Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial”.