¿Cómo funcionará el nuevo sistema de salud gratuito que propone AMLO?

Este martes, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la expansión de IMSS Bienestar en todo el país, modelo con el que buscará federalizar los servicios de salud estatales, y así, garantizar el acceso a servicios de salud de todos los mexicanos.

López Obrador señaló que participarán en este nuevo sistema “todas las dependencias del Gobierno que apoyaron” en el combate a la pandemia de Covid-19, como la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, los Institutos de Salud.

Añadió que el objetivo de este nuevo sistema de salud es la población abierta, específicamente aquellas personas que no tienen Seguridad Social, que son “alrededor de la mitad de los mexicanos”, comentó.

El plan consiste en rehabilitar y equipar hospitales, centros de salud, “y que no falten los médicos, los especialistas, las enfermeras, los trabajadores de la salud, que haya médico todo el tiempo, en los centros de salud. Que no sean sólo de lunes a viernes y no que pueda enfermarse uno el fin de semana. Que no falten los medicamentos y que toda esta atención sea gratuita”, añadió AMLO.

¿Quiénes se beneficiarán con el nuevo IMSS Bienestar?

“Este esquema es para las personas que no cuentan con seguridad social, el resto de las instituciones de seguridad social que existen en nuestro país: el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM, Pemex y sus servicios de salud, además de los institutos de seguridad social de trabajadores de los gobiernos estatales permanecen exactamente igual, aquí nos estamos enfocando en la población más vulnerable quienes menos tiene y que o tienen seguridad social”, confirmó Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). .

Robledo señaló que los estados serán libres de decidir si se suman o no a este mecanismo. En ese sentido, ya van 13 entidades federativas que han mostrado su interés, siendo Nayarit la primera al respecto. Los estados que ya han mostrado su interés, hasta este momento, son Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

“Nayarit es nuestro estado emblema, la punta de lanza de todo este sistema, agradecemos mucho al gobernador Miguel Ángel Navarro, porque ha sido con una disposición plena para que esto se logre, además de las firmas que se han llevado a cabo en los estados Colima y de Tlaxcala”, añadió Robledo.

¿Qué le pasará a los trabajadores de los sistemas estatales de Salud?

Robledo dijo que hay disposición para que los trabajadores participen de manera voluntaria. “Que cada uno de ellos y de manera directa conozca cuáles son las condiciones que se les están ofreciendo y puedan tomar la mejor decisión sin despedir a nadie, sin liquidar a nadie”. Sobre las ‘fake news’ al respecto, dijo: “Hay mucha información en redes sociales, anónima toda, que establece algunos principios que no son correctos”.

Robledo señaló que, en Nayarit, la intención es que 261 centros de salud de Primer Nivel y 16 hospitales - más uno nuevo que está por concluirse, el Hospital de la Mujer de Tepic- sean operados por el IMSS-BIENESTAR en las próxias semanas. “Se trata de 4 mil 627 trabajadores que están en esta atención con quien está iniciando este proceso”, añadió.

A partir del 23 de marzo se publicará una herramienta digital para que cada trabajador pueda conocer de manera individual, la propuesta laboral de acuerdo a su caso, dependiendo la antigüedad, la categoría, los años de servicio y para que no se afecten sus derechos laborales ni sus condiciones generales de trabajo. Además, se podrán resolver dudas específicas en el teléfono gratuito 800 953 2210.