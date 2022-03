AMLO presume ventas de su libro “A la mitad del camino”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó haber ganado 3 millones de pesos con su libro “A la mitad del camino” publicado en 2020 y en el que hace un resumen de lo que han sido sus primeros tres años de Gobierno. Añadió, que por cada libro recibe el 12% del costo.

Cuestionado sobre el testamento político al que hizo referencia en enero de este año, cuando se sometió a un cateterismo, López Obrador informó que tal documento no tiene el propósito de entregar bienes, pues todo ya lo entregó a sus hijos.

“La casa de Palenque, el terreno, es de los cuatro hijos. No tengo otros bienes”, comentó, recordando el pago que recibirá por el texto publicado por editorial Planeta.

“Ahora me voy a rayar porque -no le va a gustar a los adversarios- pero el libro que escribí, el de ‘A la mitad del Camino’ se ha vendido mucho. Es el libro más vendido sobre temas políticos-sociales en el país. Se han vendido más de 200 mil ejemplares. Pagando impuestos, voy a recibir como 3 millones de pesos, porque me dan el 12% de cada libro vendido”, consideró López Obrador.

Además, señaló que como anticipo recibió cerca de 10 mil libros, los cuales donó. “Vamos a ver qué hacemos con ese dinero”, concluyó. En tiendas, “A la mitad del camino”, tiene un precio que oscila entre los 169 pesos y los 268 pesos.

De acuerdo con la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, Andrés Manuel López Obrador, como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos tiene un sueldo bruto mensual de 166 mil 532 pesos. Su sueldo neto estimado es de 115 mil 739 pesos con 74 centavos.

La felicidad es estar bien con uno mismo: AMLO

El presidente señaló que no le interesan los bienes materiales y dijo que con sus ingresos es feliz. “He aclarado que no todo el que tiene es malvado, son concepciones que se tienen. Hay gente que ansía hasta de manera enfermiza el dinero. Y hay quienes no les importa el dinero, más que para cubrir sus necesidades básicas, yo soy uno de ellos. Yo pienso que la felicidad -siempre lo he dicho- no tiene que ver necesariamente con el dinero, con acumular bienes materiales, con títulos, fama, sino con estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo”, añadió.

Finalmente, dijo que en el “testamento político” que dejó, se enmarca el pensamiento que le inspiró y que lo hizo en caso de fallecer por el cateterismo al que se sometió; con el objetivo de “no propiciar ingobernabilidad en el país”, a pesar de que la Constitución define un procedimiento al respecto.

“Son momentos delicados y es un apunte sobre cómo veía yo el futuro y cómo podría ser la vida pública hacia adelante”, consideró. Cuestionado sobre el contenido del texto, dijo que no lo dará a conocer, y que quizás algún día se llegue a saber.