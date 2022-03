Mientras AMLO exculpa a las autoridades de los asesinatos de periodistas, éstas se coluden con el crimen

Tras el asesinato del periodista Armando Linares en Michoacán, la tarde del martes 15 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya existe una investigación en camino, de la cual se informará este martes, junto con una sección especial para dar a conocer avances en las investigaciones de ocho trabajadores de medios de comunicación tan sólo en lo que va del año, el cual se encamina a ser el más violento para la prensa nacional.

“Ya estamos haciendo la investigación. Se les va a informar mañana, se va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a informar caso por caso de los periodistas asesinados”, comentó en la mañanera del miércoles 15 de marzo.

El presidente afirmó que existían dos elementos clave en el caso. “Una, que no son crímenes de Estado, nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie, ya no es el tiempo del ‘mátalos en caliente’. Y, segundo, cero impunidad”.

El pasado 23 de diciembre, durante un informe especial sobre la situación de Derechos Humanos en el país, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), afirmó que para resolver las graves crisis de inseguridad que enfrenta el país se necesita “no solamente que los mecanismos estatales se fortalezcan, sino también se fortalezca la acción de la autoridad encargada de impartir justicia”.

Asesinato de periodistas en México 17 de febrero de 2022. Justino Eugenio Arriaga, diputado del PAN, e integrantes del mismo grupo parlamentario, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de protección a periodistas y personas en el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión y de imprenta (Fotografía Cortesía/Fotografía Cortesía)

“Tenemos un 90%, más del 90% de impunidad en los homicidios cometidos contra periodistas y personas defensores, y un dato que es muy delicado: el 45% de las agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos provienen fundamentalmente de autoridades municipales, ya sea por intolerancia, por corrupción o por colusión con el crimen, de los grupos delictivos en sus respectivos territorios. Y vamos a tener que hacer una revisión a fondo de la ley para garantizar un Sistema Nacional de Protección a Periodistas”, dijo Alejandro Encinas.

Tras la casi decena de asesinatos -que incluso llevaron al Parlamento Europeo a pedirle a las autoridades mexicanas que se garantice la protección de periodistas y activistas el pasado 10 de marzo-, este miércoles López Obrador señaló: “Cuando se desató la violencia, no había sistema de protección a periodistas con Calderón -para que no se rajen las vestiduras-, no había sistemas de protección a periodistas, no lo crearon, tampoco se clasificaba como feminicidio el asesinato de mujeres durante el tiempo de Calderón e imperaba la impunidad, no había planes de búsqueda de desaparecidos. Nada de eso. Nada más para recordarlo”.

AMLO consideró que el Estado, que engloba a todos los niveles de gobierno de un país, trabaja en proteger a sus ciudadanos. “Estamos aplicados en proteger a los ciudadanos, proteger a los defensores de derechos humanos, proteger a periodistas. Y repito, el Estado no reprime, no asesina ni tampoco se permite la impunidad. Entonces, mañana vamos a informar y mi abrazo a los familiares, amigos de este periodista asesinado”.

3 PREGUNTAS CON

Arturo Argente, profesor de Derecho del Tec de Monterrey

¿Qué lectura da a la respuesta que ha dado el presidente López Obrador, sobre todo en estas últimas semanas, de los asesinatos de periodistas en nuestro país?

Lo que hemos venido viendo a través del tiempo y de la expectativa que hemos tenido como Nación a la llegada de la 4T. No olvidemos todo lo que generó la llegada del eterno opositor que era Andrés Manuel López Obrador, llegó con el 53% de los votos, casi estamos hablando de 30 millones de mexicanos y 31 puntos por encima de Ricardo Anaya. Uno de los puntos o de los aspectos que más ofendía a la sociedad, además de la desigualdad social, la pobreza, los abusos de la clase política, era el tema de la seguridad.

Periodistas en riesgo. Reporteros, fotógrafos y cámarografos que cubren presidencia tomaron un minuto de silencio al finalizar la conferencia matutina en Palacio Nacional para recordar y pedir justicia para los periodistas asesinados durante este sexenio y los pasados, el pasado 16 de febrero. (Andrea Murcia/Andrea Murcia)

Ahora estamos viendo que el tema de la seguridad sigue pendiente y se ha agravado en los últimos 3 años. Vemos que la situación del periodismo en México realmente enfrenta a situaciones muy graves, porque vemos que el mecanismo de protección al periodismo en México no existe. Quiero subrayar sobre todo esta frase, que dice “Todos somos Loret”. No, no todos somos Loret, pero si somos mexicanos y necesitamos una prensa libre, porque la libertad de prensa es un elemento esencial fundamental para consolidar nuestra democracia.

Vemos que la prensa, en estos momentos, está viviendo una situación de alto riesgo. Necesitamos ver también y analizar los sueldos de hambre que algunos periodistas ya enfrentan -que son la gran mayoría- y que se juega en la vida todos los días. — Arturo Argente, profesor de Derecho del Tec de Monterrey

Ellos ponen en riesgo, su vida y su integridad al momento de dar a conocer todos los pequeños rasgos o características de Narcoestado que existen en diversos puntos del país. Desafortunadamente el resultado se está viendo, con la pérdida de más de 47 periodistas pues que está sacudiendo los medios internacionales. Lo vimos ahora con la manifestación que tuvieron los eurodiputados y la realmente triste respuesta del Gobierno mexicano -que muchos pensamos que era una broma- y que ponen tela juicio de la función del actual canciller en México.

La respuesta al Parlamento Europeo genera polémica, pero deja de lado las acciones concretas para atender el probelma que existe y cómo se va a resolver. ¿Cómo evalúa usted la atención que el Gobierno Federal ha dado al tema?

El presidente no ha tomado la responsabilidad de su mandato. Sigue culpando a la antigua administración, sigue culpando al ala conservadora, a Felipe Calderón que inició con toda esta guerra, pero pues esa es una salida muy fácil cuando la realidad es abrumadora. México pues está enquistado en un entorno global y no olvidemos que el periodismo tiene diversas banderas, diversas nacionalidades y que está llamando la atención por la falta de seguridad que encuentra el ejercicio periodístico en nuestro país entonces.

Es una falta de respeto para el periodismo en México, para todos los mexicanos, porque la gran ventaja que tenemos es que si no te gusta un tipo de periodismo, hay tanta variedad en esta nación que tú puedes escoger qué leer y lo que no te gusta, pues no lo lees. Lo cierto es que hay periodistas muy valientes que, teniendo claro el nivel de peligrosidad que existe en el narcoestado que está enquistado en nuestra nación, siguen publicando y siguen cumpliendo con ese compromiso que tienen con la sociedad y con nuestra nación; sabiendo de las consecuencias que puedan enfrentar al momento de publicar una noticia.

Prensa en peligro. Familiares y amigos del periodista Armando Linares acudieron al velorio del comunicador, que fue asesinado en su domicilio el pasado martes 15 de marzo. (Juan José Estrada Serafín/Juan José Estrada Serafín)

Ofenden este tipo de de respuestas por parte del Gobierno Federal, sobre todo el titular del Ejecutivo y ofende también que él adopte la el papel de víctima cuando realmente lo que necesitamos es a un titular del Ejecutivo que deje de ser opositor del gobierno y que asuma su papel como cabeza de un gobierno federal. Que entienda que él llegó al poder porque realmente la gente estaba cansada de la situación que estábamos enfrentando de la corrupción, de impunidad, de la división social, el peligro que vive ahorita el periodismo en nuestro país y nada de eso ha cambiado. Al contrario, se ha agravado, entonces se sigue justificando, lavando las manos en anteriores administraciones, cuando eso fue lo que le llevó al poder: el hartazgo del pueblo mexicano.

¿Cuál sería la ruta para empezar a resolver el problema que tenemos?

Primordialmente, gozar con un verdadero estado de derecho; porque eso hace fluir en todos los aspectos. Cuando hablo del “Estado de derecho” es eficientar el área de la fiscalías, no volver la agenda personal del fiscal federal en la agenda nacional. Darle la importancia a lo que realmente tiene en este país, que es analizar el tema de la impunidad, el papel de los jueces, de los magistrados en todos sus niveles, tanto federales como locales. Entender también que todo esto que estamos enfrentando nos ocupa a todos.

Pero el presidente realmente se ha enfocado primordialmente en empujar un proyecto de nación, donde ya está el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero realmente lo que nos debe ocupar es que la Fiscalía haga su papel. Hay que ver los escándalos que traemos en estos momentos, con Julio Sherer, con Gertz Manero y el presidente los sigue apoyando. Les sigue dando todo el espaldarazo, cuando realmente la situación es grave.

Los periodistas deben de unirse y crear -no hablo de un sindicato- pero sí un bloque común. Actuar de manera colegiada y, de alguna forma, empezar a actuar de manera uniforme, colegiada, ante la situación que están viviendo.

🗳️ Esta resolución fue aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones.



🗣️ El Parlamento Europeo pide a las autoridades mexicanas garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y personas defensoras de DH:



👇https://t.co/VkCXVaJ3VH — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) March 10, 2022

Realmente ahorita el pueblo está completamente dividido. Tenemos la actitud del presidente que dice “O estás conmigo, o estás en contra mía”, cuando la historia nos ha marcado que las peores derrotas que hemos sufrido como nación, las hemos sufrido porque somos un país dividido.

Es momento de que el periodismo ponga el ejemplo y empiece realmente actuar de manera organizada, que cierre filas y se dé espacio para formar una asociación eficaz, articulada, que exponga sus exigencias y que actúe como una sola voz colegiada para que atiendan primero, los sueldos de hambre. Las situaciones de incertidumbre que ponen en peligro que viven todos los periodistas de a pie, que se juega la vida todos los días. Hablo de estos periodistas que viven en Michoacán, en Laredo, en Sonoras, Sinaloa, en todas las áreas donde narcotráfico se ha enquistado e infiltrado con humedad en todos los sectores del gobierno.

Necesitamos entender que el presidente llegó ahí para atender todos estos problemas. Es cierto, no todos somos Loret, pero tampoco estamos ciegos ni mudos -periodísticamente hablando- para permitir que el peligro que enfrenta el periodismo en México se siga manifestando de la forma en que lo está haciendo. El Parlamento Europeo en ningún momento emitió alguna mentira y nos duele que nos vean así.