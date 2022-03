¿A partir de qué magnitud se activa la alerta sísmica?

La alerta sísmica es una de las principales herramientas con las que cuenta México ante los terremotos que se viven en el país. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A. C. (CIRES) y tiene como función advertir con anticipación a diversas ciudades cuando un sismo ya ocurrido se estima fuerte y puede causar daños.

El SASMEX tiene sensores que cubren las regiones sísmicas de subducción de la Placa de Cocos y el sur del Eje Neovolcánico Transversal en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca. Cuando se detecta un sismo, se estima en pocos segundos su tamaño y se envía el aviso por ondas de radio a las ciudades que difunden la alerta del SASMEX: la Ciudad de México, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Morelos y Puebla.

Alerta sísmica. En qué casos no se activa. (Cenapred)

La activación de los altavoces y de los diversos medios de alerta no sólo depende de la intensidad del sismo, sino también del lugar de epicentro y la infraestructura para detectarlos. Como tal, la alerta sísmica no se emite necesariamente a partir de una magnitud determinada, debido a que no es posible medir con exactitud un sismo en los primeros segundos. El sistema de alertamiento funciona con un modelo de proyección a partir de los primeros datos que se recogen sobre la energía liberada por el sismo.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica si el sismo superó la magnitud 6.0?

El caso de la Ciudad de México, capital del país y la más poblada, es especial porque la alerta sísmica advierte con un promedio de 50 segundos cuando exista un temblor con epicentro en las costas de Guerrero o Oaxaca; por ejemplo. Sin embargo, en diversas ocasiones, los capitalinos han expresado preocupación porque no se activen los altavoces de alerta sísmica, o porque apps diseñadas con ese fin no les avisen de sismos.

Cuando ocurre un sismo, depende de varios factores calcular la intensidad con la que llegará a diversas ciudades, incluyendo la Ciudad de México. El SASMEX es la institución encargada de detectarlo a través de sus estaciones sismo sensoras.

Un aviso de Alerta Sísmica a la Ciudad de México se genera porque la energía del sismo en desarrollo permite pronosticar posibles efectos sísmicos moderados en la Ciudad, explica CIRES.

SASMEX activa la alerta sísmica si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.

Un sismo no amerita alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad o cuando las estimaciones de su energía no rebasan los niveles definidos.

Además, una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, al depender de la estimación de energía y la distancia donde se origina el sismo.

Por otro lado, el Servicio Sismológico Nacional no emite informes de alerta sísmica. En las atribuciones del SSN está informar de manera oportuna y precisa sobre las características de los sismos ocurridos en México; proporcionar la fecha y hora de origen, así como sus parámetros principales: magnitud, coordenadas geográficas del epicentro, localización (referencia a una localidad cercana al epicentro) y profundidad. El SSN cuenta con estaciones sismológicas distribuidas prácticamente en toda la República Mexicana.

Alerta Sísmica. (Cenapred)

¿Cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano?

La fuerza liberada por el movimiento de placas se propaga en ondas sísmicas. Los sensores del SASMEX se enfocan en la detección de las ondas sísmicas superficiales, tipo de ondas sísmicas causantes de los daños producidos por los movimientos telúricos en las construcciones. Las ondas sísmicas superficiales poseen una velocidad de propagación de entre 3.5 y 4.0 kilómetros por segundo, lo que significa que tardan entre 75 y 85 segundos en viajar, por ejemplo, de Guerrero a la Ciudad de México cuando se trata de un sismo magnitud 7.1

Una vez que los sensores sísmicos del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano realizan cálculos que ubican la liberación de energía en parámetros que indican la aparición de un sismo fuerte, envían esta información por radio a sistemas de cómputo ubicados en las ciudades bajo cobertura del SASMEX.

Alerta Sísmica. Funciones del Sismológico Nacional (Cenapred)

La antelación con la que la señal de alerta se activa en las localidades previo a la llegada del movimiento telúrico es debida a que las ondas con las que se difunde se propagan con mayor rapidez que las ondas sísmicas.

El SASMEX emite 2 tipos de alerta: alerta pública y alerta preventiva. Si los efectos del sismo se estiman en efectos moderados, se emite la alerta preventiva; si se estiman en efectos fuertes, se emite la alerta pública.