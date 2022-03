AMLO agradece respaldo de Fuerzas Armadas en documental del AIFA

El pasado viernes 18 de marzo se estrenó el documental “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una obra del pueblo”, dirigido por el periodista Epigmenio Ibarra, en la plataforma de Youtube.

El video, con una duración de una hora con 12 minutos, inicia con una frase del General Felipe Ángeles Ramírez en donde se lee “La política no es un fin, la revolución no es un fin. Sino medios para hacer hombres a los hombres”.

De inmediato, se muestra al entonces candidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien visita las obras de NAIM en Texcoco, para advertirles que se cancelaría dicho proyecto por representar “influyentismo y corrupción”.

“Es muchísimo el dinero que, aunque parte sea de inversión privada, lo que se va a destinar de inversión pública es muchísimo y no tenemos posibilidad y no todas las empresas contratistas son de ingenieros o de gente dedicada a la construcción, ahora están contratados hasta periodistas. Todo es influyentismo, corrupción y eso no se puede tolerar”, sostiene López Obrador.

Durante la grabación se muestra a detalle la construcción de la terminal aérea en Santa Lucía mediante un recorrido que hace el presidente López Obrador, junto con elementos de la Sedena.

Tras 17 horas de su estreno, el documental ya cuenta con 600 mil vistas en la plataforma de youtube.

