Crisis en la 4T: Julio Scherer denuncia ataques de Gertz Manero y Sánchez Cordero

Una nueva crisis al interior del círculo más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido revelada este fin de semana. Se trata de la denuncia pública de Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia, quien denuncia ataques y hostigación por parte de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República y Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, ministra en retiro de la SCJN, y actual presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Las denuncias de Scherer Ibarra se publican en la edición de este domingo del semanario Proceso -que fundó su padre Julio Scherer- y detalla que, aunque en muchas ocasiones dudó para hacerlo del conocimiento del público, recordó que “callada, la verdad pierde sentido de existir”.

Portada de Proceso. Edición del 20 de marzo de 2022. (Revista Proceso)

Scherer denuncia que Sánchez Cordero emprendió una investigación contra Scherer, pues en su función como consejero jurídico, tenía en su persona la interlocución con la FGR y con el Poder Judicial.

“En un amplio documento, Sánchez Cordero presentó una serie de fabulaciones respecto a mi relación con despachos como el de Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, así como el bufete Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá Abogados; entre otros. [...] El calumnioso documento llegó a mis manos por conducto de Miguel Alemán Magnani (ex dueño de Interjet quien fue detenido en julio de 2021 por defraudación fiscal, después de que la FGR solicitara la orden de captura tras una denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda), quien se acercó a mi oficina para tratar de salvar la quiebra de Interjet. En cuanto tuve conocimiento de su existencia, yo mismo lo hice del conocimiento de mi jefe, el presidente López Obrador, quien le restó importancia y me recomendó hacer lo propio. “Son chismes”, dijo”.

En el caso del fiscal, Scherer narra que ha sido objeto de acusaciones desde que la revista Proceso publicó un reportaje titulado “La casa secreta de Gertz Manero”.

“Tras la publicación nos reunimos con Gertz Manero, el director del semanario, Jorge Carrasco y yo. [Gertz] No fue capaz de entender que existe el periodismo independiente y que nada tuve que ver con el trabajo editorial de un medio de comunicación en el que sólo intervienen sus periodistas. Cegado, el fiscal optó por repasar una y otra vezun malentendido que había nacido de sus propias ganas de malentender. [...] Al final de la reunión, terminó desafiante: ‘Usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo’”, sentenció Scherer.

Julio Scherer. Fue consejero jurídico de la presidencia. (Galo Cañas/Galo Cañas)

Detalló que Alejandro Gertz: “Hace uso de la Fiscalía como si fuera su despacho privado y tiene a Juan Ramos López, su subprocurador, como abogado de cabecera de privilegiar el avance de sus asuntos personales por encima de las cuestiones emblemáticas del Gobierno, como el combate a la corrupción y la persecución de la delincuencia organizada, donde no alcanzan a verse los resultados concretos que le fueron encomendados”.

Scherer utiliza los casos de Juan Collado, de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, de la Cooperativa Cruz Azul y de Paul Genaro Díez Gargari como ejemplo de los intentos de Gertz Manero y de Sánchez Cordero por atacarlo.

Queda mi testimonio: Scherer Ibarra

“Más allá de mí, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero deshonran el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución en cada uno de sus excesos. La traición habita en ellos. Gertz ha pedido información de todo tipo de trámites que yo haya hecho ante todas las dependencias públicas en los últimos 11 años. Eso es una pesquisa legal. No me importa, porque no tengo nada qué esconder”, afirma Julio Scherer Ibarra.

2 de septiembre 2021. Andrés Manuel López Obrador, entre aplausos y considerándolo su hermano, anunció que aceptaba la renuncia de Julio Scherer Ibarra. (Daniel Augusto/Daniel Augusto)

Después de refrendar su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al proyecto de Nación que encabeza, Julio Scherer concluye: “Perseguido como hace 22 años, estoy convencido de que el país no podrá cambiar del todo mientras la justicia sea rehén de hombres como Gertz Manero. Los delitos en los que ha incurrido son cada vez más evidentes: el uso de recursos públicos en sus asuntos personales y la persecución contra quien pueda resultarle un estorbo para resolverlos es una constante. Su fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y hoy es un peligro. No voy a cesar en la denuncia de sus atropellos. Más allá del futuro que me guarde, queda mi testimonio”.

No caeré en provocaciones: Olga Sánchez

La senadora Olga Sánchez Cordero aseguró que no caerá en el juego de hablar de las afirmaciones falsas hechas sobre su persona y sobre su actuar como Secretaría de Gobernación por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer García, para servir como distractor y afirmó que por su parte da cerrado este tema. Además, pidió dejar que la Fiscalía (General de la República) y el Poder Judicial hagan su trabajo.

Quienes seguimos los principios rectores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México 🇲🇽, hoy podemos seguir adelante y caminar por donde sea, con la frente en alto y la conciencia tranquila.



Abro hilo 🧵. pic.twitter.com/amSg7MAbf5 — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) March 19, 2022

“Quienes seguimos los principios rectores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, hoy podemos seguir adelante y caminar por donde sea, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Yo puedo decir con total tranquilidad que todo mi actuar siempre ha estado marcado por el amor a mi país, y la más absoluta honestidad en mis acciones, para llevar adelante la transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nuestro México requiere”, señaló.

“‘Es hora de hablar’, dice Julio en la portada de la revista Proceso, que algún día honró su padre. Coincido. Dejemos que los órganos de impartición y procuración de justicia hablen”, aseguró. “Es hora de hablar del trabajo de una mujer que, desde la Secretaría de Gobernación, siempre veló por el interés superior de nuestro país y de la gobernabilidad”, dijo la extitular de Segob.

Pugnas en gabinete de AMLO revelan crisis: PAN

La bancada del PAN en el Senado aseveró que las acusaciones del ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, exponen no sólo las pugnas en el gabinete de López Obrador, negocios al amparo del poder, sino también la crisis de gobernabilidad en que se encuentra el país en tema como la inseguridad y violencia.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, dijo a la Agencia El Universal que lo revelado por Scherer evidencia “que el gobierno que quería hacer una transformación simplemente ha quedado en una farsa porque queda claro que hay una corrupción sistemática dentro de la 4T que ha sido denunciada por unos y otros”.

#Portada | En un testimonio escrito, Julio Scherer Ibarra acusa una confabulación entre Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero para perseguirlo mediante un modus operandi “extorsivo” | En la edición 2368 de @proceso

➡ https://t.co/ErLhDE3tum pic.twitter.com/A7EsldZhmb — Proceso (@proceso) March 19, 2022

“Ya es un problema de gobernabilidad y de no entender la trascendencia de ser un gobierno, por cierto un gobierno en medio de la pandemia, de una crisis económica que ha generado una crisis de inseguridad brutal para los mexicanos”, apuntó.

Dijo que más allá de a quién le creas o le vayas en el gabinete, lo que es un hecho que cada día se demuestra que este gobierno no tiene límites porque el Presidente no ha sabido ser un estadista.

“El testimonio de Scherer evidencia que el presidente López Obrador no reconoce, ni se ocupa de los problemas dentro de su propio gabinete y eso es terrible. Porque si no se ocupa de las pugnas de sus propios colaboradores, menos se ocupa o preocupa lo que viven los millones de mexicanos y eso es evidente porque estamos hoy en las peores cifras de inseguridad, violencia, económicas y de salud”, agregó.