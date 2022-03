INE batalla en encontrar funcionarios para consulta; hay domicilios fantasma y hostilidad

A menos de 20 días de que se celebre la consulta de revocación de mandato, que pondrá en evaluación la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral (INE) batalló en encontrar funcionarios para las Mesas Directivas que se instalarán en las casillas electorales.

El órgano nacional electoral comenzó — desde febrero pasado — con la capacitación de ciudadanos que resultaron sorteados para desempeñarse como funcionarios y vigilar el correcto funcionamiento de las casillas en las que recibirán la opinión de sus vecinos el próximo 10 de abril.

Sin embargo, los vecinos que han sido visitados por los capacitadores del INE en las últimas semanas han rechazado la invitación por falta de tiempo, desinterés e incluso por desconfianza hacia las autoridades electorales.

Publimetro acompañó a uno de los 10 mil 557 capacitadores electorales que comenzaron con las visitas de los domicilios de personas en todo el país, en donde se observó que las ubicaciones de las casas registradas en el sorteo resultaron ser inhabitadas, en otros casos, la gente se negó a incluso recibir la información.

Las capacitadoras también enfrentaron dificultades para entrar a unidades habitacionales y edificios, en donde vecinos y dueños se niegan a otorgar el acceso a los domicilios por reglas del inmueble y seguridad de los habitantes, pese a que portan chalecos del INE y credenciales que acreditan su labor como capacitadoras.

En otros edificios se observó que incluso habitan vecinos que llegaron a vivir ahí sin acreditar la procedencia legal del departamento, aunque lograron plasmar la dirección del inmueble en su credencial del elector.

En el peor de los casos lidian con agresiones verbales de parte de los vecinos, por lo que tienen que conciliar con los involucrados para que participen en este tipo de ejercicios.

Yanira Montoya es asistente electoral del INE y tiene la misión de informar a los ciudadanos de que fueron insaculados (sorteo aleatorio de personas que realizan los Consejos Distritales) y sensibilizarlos para que se sumen de forma voluntaria a este tipo de ejercicios democráticos; no obstante, asegura que el primer obstáculo al que se enfrentar es encontra el domicilio, pues muchas veces son direcciones que ya cambiarion de giro.

Otro de los retos, reconoció, es poder acceder a la casa o edificio en donde se encuentra la persona seleccionada en el sorteo, ya que muchas veces se encuentran con resistencia de parte de los ciudadanos.

Las personas pueden ser muy amables, pero también pueden no serlo cuando entras a un edificio o cojunto habitacional. Hay muchas cosas que pasan antes de llegar al ciudadano. Una vez que logras encontrar la casa, sucede que no te abren la puerta, hay negativa para participar, ponen una serie de pretexto. Cuando logras contactar a la persona, la mayoría de las veces dicen que no por diferentes motivos y tenemos que solventar esa situación.

— Dijo la capacitadora en entrevista con este diario.