Empresarios y funcionarios presionan para extender al doble periodo vacacional de trabajadores

México se mantiene como el país con menos vacaciones para su fuerza laboral en el mundo . Ante esta situación el Senado de la república empuja una iniciativa que busca incrementar los días de vacaciones que tienen los trabajadores asalariados-

A través del Parlamento Abierto “Vacaciones dignas” en la Cámara alta, senadores, empresarios y especialistas se pronunciaron por duplicar el periodo vacaciones que se tiene en la actualidad en todo el país, es decir, pasar de seis a 12 días al año, con el objetivo de mejorar la productividad en empresas y negocios, así como mitigar los daños a la salud que han dejado jornadas que superan las 10 horas a días.

En la primera de discusión, el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Israel Zamora, aseguró que con esta reforma se busca mejorar la calidad de miles de familias a nivel nacional, pues precisó que los trabajadores mexicanos son lo que más horas pasan en oficinas y centros de trabajo, lo cual no se traduce necesariamente en productividad.

En 2021, el World Policy Analysis Center ubicó a México como el país latinoamericano con menos días de vacaciones pagadas. Mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló al país como uno de los que tienen las jornadas más extensas. Es decir, “los mexicanos trabajan mucho y descansan poco de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley”.

En su participación en el Parlamento Abierto, María Beatriz Gasca, experta en Recursos Humanos y Responsabilidad Social aseguró que las empresas deben tener la apertura para cambiar los esquemas de trabajo y priorizar la salud de sus trabajadores, así como expresó que esta reforma no es un tema de “buenas voluntades”, si no se trata de una cuestión de justicia para los empleados de todo el país.

No hay que temer a ser disruptivos, a abrir los caminos y no olvidarnos de la mitad de la población, así como la deuda que se tiene con las mujeres y trabajadores, es un tema de justicia, no es de buenas voluntades.

— Sostuvo la experta.