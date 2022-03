Vicente Fox llama “pende&%$” a que los van votar por AMLO en la revocación de mandato

El ex presidente de México, Vicente Fox insultó a los seguidores del mandatario Andrés Manuel López Obrador que participarán en la consulta de Revocación de mandato para el domingo 10 de abril, al decir que “puro pendejo va votar por alguien que ya gobierna”.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el ex mandatario (2000-2006) publicó una imagen en la cual se aprecia una playera blanca con la leyenda: “Puro pendejo va votar por alguien que ya gobierno”, seguido de un texto “Avalado. NO VOTES No pierdas tu tiempo!!”.

Avalado.

NO VOTES

No pierdas tu tiempo!! pic.twitter.com/lHpmUdxGxw — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) March 27, 2022

Cabe recordar que no es la primera vez que el Fox Quesada carga contra la sociedad que participará en la consulta, pues el pasado julio de 2021, en la misma red social los volvió a tachar de ‘pendejos’ a quienes participen en la consulta popular.

“El domingo 1 de agosto se sabrá cuántos pendejos quedan en el país, es decir, según él serán eso todos aquellos que participen en la consulta que promueven Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador”, tuiteó aquella ocasión.

En San Cristobal estuvieron hoy aquí promoviendo.

Ya sabemos hoy cuantos quedan de 10k habitantes solo 3 gatos que vinieron de fuera..

Aquí no hay pendejos!! https://t.co/X4S7Z3esSq — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 28, 2021

En más de una ocasión Vicente Fox, ha demostrado que es uno de los máximos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues ha mostrado a lo largo de las últimas semanas su rechazo a la consulta de revocación de mandato, e incluso publicó un video donde explica por qué la ciudadanía no debe participar en el ejercicio.

“No votes, te van a chamaquear”, escribió junto al video.

NO VOTES TE VAN A CHAMAQUEAR!!

AQUI LAS RAZONES:https://t.co/ltFpPOj5sI — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) March 20, 2022

