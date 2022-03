Nos vieron la cara durante tres años: padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Las familias de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, mostraron su indignación luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) presentara su tercer informe sobre los hechos ocurridos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Dicho informe reveló que elementos de la Marina manipularon pruebas en la basurero de Cocula para construir la llamada “verdad histórica”.

El 28 de marzo el GIEI dio a conocer la existencia de 50 videos inéditos, en uno de los cuales se observa la presencia del exprocurador, Jesús Murillo Karam, y de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) en el basurero de Cocula.

La extinta PGR informó en 2015 el hallazgo de Jhosivani Guerrero en Cocula, sin embargo, los restos no fueron susceptibles a verificación.

Las imágenes fueron tomadas con un dron de la Secretaría de Marina (Semar) el 27 de octubre de 2014, en las que se observa a cerca de 12 personas, presuntamente elementos de la Semar, realizar acciones en el basurero de Cocula de las que no se tenía constancia.

Ante esto, Maria Elena Guerrero, madre del estudiante desparecido, Giovanni Galindes Guerrero, reconoció el trabajo del GIEI, sus representaciones legales y de los peritos argentinos; así como avances en las investigaciones para esclarecer los hechos, pero lamentó que tras tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se conozca el paradero de sus hijos.

“Nunca imaginamos que a tres años de este nuevo gobierno no tengamos todavía información sobre el paradero de nuestros hijos, pero sí reconocemos un avance que nos pueda llevar a saber la verdad, y se haga justicia, y se castigue a los responsables”.

El abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, señaló que existe mucha indignación, pero recalcó que hoy está claro que hubo una manipulación de la escena del basurero de Cocula, lo que “ensució” el proceso de investigación y no permitió explorar otras líneas de investigación sobre lo ocurrido en Iguala en septiembre de 2014, por lo menos por cinco años, hasta la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo referido por el GIEI, fue el titular del Ejecutivo el que ordenó la entrega del material inédito que estaba bajo resguardo de la Semar.

Por su parte, el padre de César Manuel González Hernández, Mario César González, dijo que las 43 familias de los desaparecidos estaban “enojadas” porque las instituciones, aseguró, les habían “visto la cara” durante tres años y los acusó de solo querer la fotografía.

“Quisiera decirles que las instituciones jugaron con nosotros, nos hicieron firmar en diciembre un decreto presidencial a dónde se comprometían a toda clase de información que hubiese sobre el caso Ayotzinapa”, aseveró el padre del normalista desaparecido.

Asimismo, González afirmó que la información que reveló el GIEI tuvo que haber sido compartida en su momento, y cuestionó la labor de las autoridades que actualmente están al frente de la investigación.

“¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos? Y no estoy hablando de las instituciones pasadas y los mandos pasados. Estoy hablando de estos mandos que nos prometieron llegar a la verdad, de estos mandos que jugaron con nosotros, que lo único que querían era la fotografía, ¿por qué la manipulación tan cruel que se ve en el video”.

— Mario César González.