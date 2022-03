Ricardo Monreal decide aislarse por síntomas de Covid-19; espera el resultado de la prueba PCR

Luego de haber presentado síntomas de Covid-19, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal informó que decidió aislarse y espera los resultados de la prueba PCR que se practicó.

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, se le puede escuchar al morenista mormado; según su declaración empezó con los síntomas al presentar dolor de garganta y de cabeza, motivo por el cual no asistió este miércoles a la sesión en el Senado de la República.

“Presente dolor de garganta y dolor de cabeza, por eso no salí al exterior y no fui a la sesión, les expliqué a mis compañeros”, explicó.

Por otro lado, explicó que ayer por la tarde se realizó una prueba rápida, pero su doctor le recomendó hacerse mejor la prueba PCR para tener seguridad sobre el tratamiento contra el virus, el cual pudo haber adquirido el domingo por la mañana.

“El doctor me recomendó hacerme la prueba PCR para tener mayor seguridad en el tratamiento; pude haber adquirido el virus el domingo por la mañana, el día en que dediqué a la parte familiar, estuve trabajando y preparando la agenda legislativa”, agregó.

Agradeció las muestras de cariño por parte de sus seguidores y recalcó que se encuentra “bien y de buenas”, por lo que confía que pronto superara a este virus.

“Soy un hombre de fe, creo en dios, creo en el Santo Niño de Atocha, en la Virgen de Guadalupe, en la Virgen de San Juan (de los Lagos), y siempre me encomiendo a ellos, así es que no tengo temor ni nada. Vamos a salir bien. Sólo voy a esperar el resultado de la PCR, porque tengo una salida programada al exterior para encabezar una reunión interparlamentaria, pero depende de las pruebas si asisto o no, porque no voy a exponer al contagio a ninguna persona”, destacó.

Asimismo, hizo un llamado a la población para no relajar las medidas sanitarias y tener mucho cuidado ante la pandemia.

Agradezco a quienes han preguntado sobre mi estado de salud. Les informo que me encuentro estable, y que atenderé las recomendaciones profesionales que se me hagan. Con la ayuda de Dios y de la medicina, superaremos esta etapa.

