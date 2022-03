Grupos de trata usan redes sociales para enganchar a niñas con fines de explotación

En México, 85% de las víctimas del delito de trata de personas son mujeres y niñas, debido principalmente a la inequidad de acceso a oportunidades educativas y laborales a las que se enfrentan, indica un informe realizado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Ante esta situación organizaciones civiles y fundaciones como Freedom hicieron un llamado a las autoridades para incrementar las acciones que combatan este problema que se vive en diferentes estados de la república mexicana y el cual se agravó con el uso de las redes sociales.

En entrevista con Publimetro, Marcela Loaiza, quien fue obligada a prostituirse por 18 meses tras ser engañada en una de red de trata, aseguró que el uso de celulares ha permitido que los tratantes tengan mayores oportunidade s para acceder a datos personales de los menores de edad.

[ Sandra Cuevas se disculpa por segunda vez con mandos de la Policía Auxiliar ]

Incluso alertó que los modus operandi se han diversificado de tal manera, que ya no son únicamente grupos pequeños de personas que buscan enganchar a jóvenes de recursos bajos, si no que existe ya toda una máquina detrás para detectar y extraer a mujeres de un poder adquisitivo más alto.

Al igual que evoluciona la vida las redes de trata y explotación infantil también lo hicieron de forma sorprendente; definitivamente han sofisticado sus procesos a través de los celulares y las redes sociales, por eso recomiendo a los padres de familia tener un control sobre lo que están viendo sus hijos y explicarle de qué trata este delito.

Los riesgos y la importancia de estas situaciones y que aprendan a detectar este tipo de alertas y conductas que pudieran atentar en contra de su integridad.

Deben saber que este delito va creciendo a niveles gigantescos y en consecuencia sus modalidades.

Hay que hablarlo con ellos y decirles tal cual es para que puedan comprender la magnitud de lo que sucede con este tipo de problemas.

Esto les permitirá tener un mayor control de lo que se descarga en las redes sociales, así como los mismos padres de familia conocerán lo que están consumiendo

Yo creo que las organizaciones civiles se están uniendo para poder combatir este fenómeno que es un problema estructural; sin embargo, el delito de trata aún no es la prioridad y por ende no marca agenda en los gobiernos en turno, eso complica aún más la atención de este problema desde las oenegés.

La gente piensa que el delito de trata únicamente alcanza a jóvenes de recursos escasos o que viven en comunidades muy alejadas. Yo siempre he dicho que hay un antes y después de la trata. Las heridas que te deja estar sometido a ello es sumamente doloroso.

Fui encerrada y esclavizada en un país lejano en que no entendía el idioma. Fui violada y golpeada hasta el punto de acabar en un hospital totalmente desfigurada y quebrada.

Estuve obligada a acostarme con unos 20 hombres al día, 7 días a la semana. Si estaba menstruando debía trabajar igual, me taponaban para que tuviera sexo. Me separaron de mi madre y de mi hija.

Es sumamente difícil llevar este proceso, por eso digo, que se debe trabajar de forma ardua para poder erradicar este problema.

Es muy difícil de inicio aceptar que eres víctima y que necesitas atención. Como lo repito son secuelas muy difíciles de superar, pero con atención adecuada y el acompañamiento continuo se puede salir adelante.

Mi caso es uno de miles. Por eso insisto que se debe marcar agenda para que se apoye a las fundaciones y organizaciones civiles y el gobierno tome cartas en el asunto. No solamente en el discurso, sino en las acciones.

Marcela Loaiza estuvo durante 18 meses estuvo en manos de la Mafia Yacuza.

La violaron, la golpearon, la amenazaron con matar a su hija y la obligaron a ejercer la prostitución.

A ninguna mujer le gusta ser prostituta, aunque diga que lo hace porque quiere. Yo también decía lo mismo, incluso cuando logré escaparme de Japón y llegué a Colombia, me metí en la prostitución. Me costó años entender que yo era víctima de la situación. Creía que estaba condenada a eso, que eran los planes que tenía Dios para mí. Aún hoy, hablo con mujeres prostituidas y noto que fueron convencidas de que lo hacen porque quieren y no logran ver que son víctimas de una explotación.

— Precisó Marcela.