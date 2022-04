Desconoce AMLO a sobrina acusada de pedir moches en Tamaulipas

Úrsula Salazar, sobrina de AMLO El presidente dijo no conocerla ya que no existe una relación cercana (Presidencia de la República / Redes Sociales)

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con la frase “si la veo, no la conozco” a las acusaciones de que la coordinadora de Morena en el Congreso de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar, su sobrina, pedía “moches” de hasta 20 mil pesos a proveedores de servicios.

“Sea quien sea, al margen de la ley nada, y por encima de la ley, nadie. Puede ser un familiar, cualquiera que cometa un delito, debe de ser castigado”, dijo AMLO, quien confirmó: “es sobrina porque es hija de una prima hermana. La abuela de esta diputada y mi madre eran hermanas. La mamá de ella, es mi prima”, dijo.

Y posteriormente sentenció: “Si la veo en la calle no la identifico, no tengo relación en nada. Seguramente tengo fotos con ella por mis giras, pero no hay ninguna relación”.

Úrsula Patricia Salazar fue acusada de presuntos actos de corrupción a través de redes sociales, ya que se difundió un audio en donde presuntamente se pudo escuchar pedir un supuesto “moche” a un proveedor de servicios, el cual consistía en inflar facturas y recibir el sobreprecio.

“Ya saben cuál es mi postura. No permitir que nadie viole la ley, ni permitir ninguna de las lacras de la antigua política ni del viejo régimen. Ni nepotismo, ni impunidad”, dijo López Obrador.

Finalmente, pidió que se realicen las investigaciones correspondientes y no “juzgar sumariamente”, al mismo tiempo que señaló que no debe haber impunidad.

Hoy a 3 años de transformar a México refrendamos este triunfo de millones de mexicanas y mexicanos y el compromiso de seguir trabajando por el bien de todos y todas. ¡Felicidades tío @lopezobrador_ y también al pueblo de México por este #DíaDeLaVictoria! ❤️🇲🇽🦀#ÚrsulaPatricia pic.twitter.com/ZJr8JV2QFz — Úrsula Patricia Salazar Mojica (@Ursula_PSM) July 1, 2021

El presidente acusó que buscan utilizar este caso como el de La Casa Gris, de su hijo José Ramón López Beltrán, del que dijo: “No voy a dejar de pasar esto, no es por rencor, mas bien es una muy buena oportunidad. Esto es lo que nos va a permitir ir purificando la vida pública, porque antes estos corruptos no perdían ni su respetabilidad”.

