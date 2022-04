Oposición cocina su propia reforma eléctrica contraria a CFE: “no pasará la de AMLO”, sentencian

Con el objetivo evitar centralizar todo el poder de la energía del país en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), diputados de diferentes grupos parlamentarios en San Lázaro perfilan su propia reforma eléctrica y anticipan que no permitirán que pase la propuesta de Andrés Manuel López obrador, pues aseguran que viola la Constitución y no soluciona los problemas de abasto de energía que existen en diferentes zonas de México.

En comisiones de la Cámara de Diputados, legisladores de Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, Revolucionario Institucional e incluso independientes levantaron un muro legislativo para impedir a toda costa que la reforma se apruebe y se discuta en el Pleno la iniciativa del titular del Ejecutivo federal.

Consultados por Publimetro, diputados alertan que la reforma que se discutirá en estos días no tuvo alteraciones y busca dar un “poder excesivo” a la CFE en materia de contratos de energía lo que ocasionaría un monopolio y un aumento de las tarifas en hogares de todo el país.

[ Decidimos votar en contra de la reforma eléctrica: “Alito” Moreno, dirigente del PRI ]

Héctor Saúl Tellez, legislador del PAN precisó que el parlamento abierto que se llevó a cabo para detectar posibles fallas en la propuesta del presidente fue simulación y no se consideraron las opiniones que ser hicieron por especialistas en la materia y empresarios.

No sirvió de nada este parlamento, fue un carrusel de servidores públicos para hablar a favor de esta reforma, por eso no vamos a permitir la monopolización de la energía con CFE; tampoco vamos a permitir mecanismos que vayan en contra del medio ambiente con la creación de energía por medio de fósiles.

Incluso anticipó que la reforma eléctrica no solucionará los apagones que se han presentado en el país y que van al alza debido a la falta de suficiencia energética, por lo que se pronunciarán en contra de ella en la Cámara baja cuando se discuta en comisiones y posteriormente en el Pleno.

Mientras que el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) informó que a horas de las discusión de la iniciativa presidencial en la Cámara de Diputados, ha instruido a los diputados federales y senadores panistas a confeccionar con sus pares del PRI y PRD, sus aliados electorales, una contrapropuesta en la materia.

Advirtió que la reforma constitucional en materia eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador no es factible de aprobación en el Congreso de la Unión, por lo que presentarán un plan alterno que busque dar certidumbre a la ciudadanía en esta materia, así como a la inversión privada.

La diputada del PRI en la Cámara de Diputados, Cynthia López Castro precisó que los 71 legisladores de este partido votarán en contra de la iniciativa, debido a que viola la Constitución mexicana.

En el Pleno no vamos a vender caro nuestro amor, no hay manera de donde saquen los votos, por ello vamos a empujar nuestra reforma eléctrica con situaciones muy puntuales, estamos a favor de las energías limpias, a la CFE no le alcanza. El 13 será el día de mala suerte para Morena.

— Precisó la priista.