Si hay denuncia, que se investigue a Adán Augusto por promover consulta: AMLO

AMLO vs. INE El presidente López Obrador arremetió contra el INE por no actuar contra las protestas que llaman a no votar. (Presidencia de la República )

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la participación del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en mítines a favor del presidente con respecto a la consulta de revocación del mandato; hecho por el que el Partido Acción Nacional interpondrá una queja ante el INE, pues lo consideran violatorio de la veda electoral.

“Ojalá y se corrija aún cuando falta poco, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, porque el INE, el juez, no ha actuado con rectitud”, señaló López Obrador en la conferencia matutina de este lunes.

“Hay elementos, pruebas, de que solo se impide que se manifiesten y participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Hacen manifestaciones para que la gente no participe y el INE no dice nada”, añadió.

[ Cuida y ahorra usando energías verdes ]

El presidente afirmó que, en el caso del Secretario de Gobernación, él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta.

Adán Augusto López Hernández “no va a mítines. Él, para que se tranquilicen y se serenen los adversarios, está ayudándome. No es precandidato a la presidencia. Que no se confunda, él no está haciendo campaña. No está actuando de esa forma”, dijo López Obrador, a pesar de que el titular de Segob si asistió a los mítines y si hizo uso de la palabra.

“Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda, que tiene que ver con el interés público, con la protección del pueblo, con la paz, con la tranquilidad. Que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México. Y si hay denuncias, que la autoridad competente cumpla con la investigación”, concluyó.