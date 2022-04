Las Heineken y Corona que sí puedes comprar, a pesar de la Ley Seca

Durante el año existen celebraciones religiosas y políticas con las que las autoridades establecen la llamada “Ley Seca”, que limita la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles, como tiendas, supermercados y establecimientos de conveniencia, entre otros. Ahora en México hay alternativas 0.0 para poder adquirir bebidas de las marcas más conocidas de cerveza.

Sin embargo, existen opciones para quienes disfrutan del sabor de la cerveza que no contienen alcohol y que incluso en el envase señala que no son bebidas alcohólicas ; ejemplo de ello son la Heineken 0.0 y Corona Cero; de las empresas Cuauhtémoc Moctezuma y Grupo Modelo, respectivamente. Esto es algo muy similar a las sangrías que no llevan vino, es decir, que se venden como refrescos y bebida no alcohólica o por poner otro caso, pero de alimentos, las hamburguesas de quinoa o lentejas, aptas para vegetarianos o para “romper la vigilia”.

Con Heineken 0.0, la empresa Heineken busca responder a la necesidad del mercado sin alcohol en México, “ávido de productos que les permitan continuar con su estilo de vida, pero sin sacrificar sus gustos, ahí es donde entra la nueva Heineken 0.0, una bebida cero alcohol, que resalta por sus características, tanto innovadoras, como vanguardistas y de responsabilidad social”, explica la empresa.

“Gracias a su elaboración con ingredientes 100% naturales, Heineken 0.0, la cerveza purista, contribuye a acompañar los mejores momentos, sin consumir alcohol pues, su sabor está perfectamente equilibrado con las refrescantes notas afrutadas y un suave cuerpo con un toque de malta”, añade la compañía.

Por otro lado, Corona Cero es la opción cero alcohol de Grupo Modelo; que espera que para el año 2025 el 20% del volumen de ventas abarque el portafolio de bebidas bajas en alcohol en los países donde tiene presencia, y para el 2017 el objetivo es llegar al 12%, que representa cerca de 10 millones de hectolitros.

¿Qué es una bebida alcohólica?

De acuerdo con la Ley General de Salud, una bebida alcohólica es “aquella que contenga alcohol etílico en una proporción de 2% y hasta 55% en volumen. Cualquier otra que contenga una proporción mayor no podrá comercializarse como bebida”, según el artículo 217.

Ante esta definición legal, cualquier comprador puede solicitar que le vendan Heineken 0.0 o Corona Cero durante los días que se encuentre vigente la Ley Seca.