Orgullo que solo me apoyen analfabetas del país: AMLO

El escritor Francisco Martín Moreno escribió en sus redes sociales que solo los analfabetas en el país votan por Morena, publicación que fue contestada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que esa declaración “lo llena de orgullo”.

“Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura”, escribió López Obrador en sus redes sociales.

También dijo que una encuesta reciente lo ubica en segundo lugar de aprobación entre los líderes mundiales.

“Además, él y los seguidores del conservadurismo ramplón deberían saber que una encuesta de hoy me coloca en segundo lugar entre 21 presidentes del mundo. Ofrezco sinceras disculpas por presumir sobre este asunto”.

La publicación que hizo el escritor y provocó tal respuesta del mandatario federal la realizó el pasado 13 de abril, en donde compartió una imagen del Inegi respecto a los niveles de analfabetismo que son más grandes en el sureste del país.

“Los siguientes datos de INEGI son ciertamente luminosos y revelan el origen del poder de López Obrador. A más analfabetismo, más votos para Morena…”.

Esta no es la primera vez que manos personajes se enfrentan, ya que en octubre de 2020 el escritor afirmó que si regresaran los tiempos de la Inquisición él quemaría vivos en el Zócalo a los simpatizantes de Morena.

Aunque el escritor afirmó que sus palabras fueron editadas y sacadas de contexto: “En la radio sostuve que “si viviéramos en la Inquisición, yo quemaría vivos a los morenistas en el zócalo capitalino.” En mi obra me he opuesto a la violencia y defendido los derechos humanos. Ofrezco una sincera disculpa por la metáfora literaria impropia de las redes”.

Esta declaración fue contestada por López Obrador desde Bavispe, Sonora, en una gira que realizó con motivo del atentado en contra de integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller.