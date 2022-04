Van por otra acusación contra Emilio Lozoya, ahora por defraudación fiscal

Las acusaciones en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, no termina, por lo que este martes la Fiscalía General de la República (FGR) acusará al ex funcionario por el delito de defraudación fiscal.

Será hoy cuando se realice una nueva audiencia en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, aunque Lozoya comparecerá a distancia desde el Reclusorio Norte, en donde está recluido por el tema de la trama de corrupción del caso Odebrecht.

La audiencia sería encabezada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la morenista Dolores Padierna, ahí se presentarán los alegatos por una supuesta defraudación presentada por al Procuraduría Fiscal de la Federación.

De acuerdo con El Universal, los abogados de Lozoya también comparecerán vía remota para emitir sus alegatos y evitar que su cliente sea vinculado a proceso por este caso.

En caso de que se logra su vinculación, este sería el tercer caso que enfrenta el ex director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta el momento Lozoya está vinculado por el delito de lavado de dinero por la compra a sobre precio de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México.

Además de lavado de dinero y asociación delictuosa por haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para beneficiarla con contratos de obra.

Sin embargo, la defraudación fiscal no requiere la prisión preventiva oficiosa, por lo que escaso de que la FGR logre su vinculación, deberá justificar dicha petición.

La semana pasada, Emilio Lozoya estuvo a punto de quedar en libertad, ya que firmó un acuerdo reparatorio con Pemex, además de pedir un criterio de oportunidad por el caso de la constructora brasileña, pero este proceso se retrasó ya que Pemex argumentó que faltaba documentación para garantizar la reparación del daño por 10 millones de dólares.