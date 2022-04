No estoy de acuerdo con el lema de la UNAM, afirma AMLO

AMLO vs. la UNAM. El presidente volvió a hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México. (Presidencia de la República / Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no estar de acuerdo con el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un mensaje más contra la universidad, a la que acusó en 2021 de haberse “derechizado”.

Respondiendo sobre el Tren Maya, López Obrador comentó que “de manera tramposa, deshonesta, los seudoambientalistas y los patrocinadores hablan de que íbamos a pasar por los cenotes de Jacinto Pat y los mismos habitantes aclararon de que no era así”.

El presidente señaló que en esta época de México “es un momento estelar porque está emergiendo, está saliendo a flote el racismo, el clasismo, la discriminación”.

“Lo que está sucediendo en el país es la lucha de dos proyectos distintos, contrapuestos, de nación. Algunos, no todos, piensan que México es de ellos. Se sienten los dueños de México: ellos tienen la verdad, el conocimiento, ellos mandan, ellos tienen derecho a los privilegios y el pueblo no”.

López Obrador consideró que “hay sectores muy desinformados que, además, —esa es la paradoja— se creen que son muy cultos, porque incluso algunos tienen hasta doctorados, son sabiondos, pero tienen una mentalidad reaccionaria, conservadora, retrógrada, de lo peor”.

El presidente afirmó que no quiere que los jóvenes vayan internalizando ese “pensamiento conservador, inhumano, autoritario” y señaló: “Yo no creo ni siquiera en las razas, yo creo en las culturas. Admiro al maestro Vasconcelos, pero en eso no estoy de acuerdo con él, con el lema de la UNAM. Pero, bueno, cada quien puede pensar con absoluta libertad y eso es lo que estamos viviendo ahora”.

“Andrés Manuel, eres un naco”

Como muestra del clasismo y racismo que él mismo ha padecido, el presidente recordó la anécdota de una mujer que le ofendió en un evento cuando era jefe de Gobierno.

“Recuerdo que era el jefe de gobierno y también había un rechazo hacia nosotros. El señor Miguel Alemán, hijo del presidente Alemán, era gobernador de Veracruz, me ofreció una réplica de una cabeza olmeca para colocarla en un sitio de la Ciudad de México. Decidimos que el mejor lugar era una esquina hacia Santa Fe. Entonces pasa una señora en un carro, en una camioneta, me ve que estoy hablando, baja el vidrio y grita: ‘Andrés Manuel, eres un naco’. Eso está ahí”, señaló.