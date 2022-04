AMLO aclarará dudas de Eugenio Derbez y Rubén Albarrán sobre el Tren Maya

AMLO afirmó este miércoles que no cree que se haya pagado a los famosos que se oponen a la construcción del Tren Maya Foto: Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aclarará las dudas de los famosos sobre la construcción del Tren Maya, ya que consideró que las expresiones en contra de ese proyecto es por desconocimiento de una de las obras de mayor prioridad de su sexenio.

“Los voy invitar a ver si platicamos, me estás dando una buena idea (expresó a uno de los reporteros que expuso dar clases de historia a los opositores al tren), a ver cuáles son sus dudas, se las aclaro, a ver si aceptan que platiquemos, porque es desconocimiento, no es mala fe, no creo que sea que les hayan pagado, creo que se creyeron lo de las destrucción de la selva”, dijo en Palacio Nacional.

El mandatario federal también expuso que esas mismas dudas se las aclaró a su hijo Jesús Ernesto, pues también lo cuestionó sobre las versiones de la destrucción del medio ambiente. Aunque no abundó en si habría algunas condiciones para esta reunión o alguna fecha tentativa para el encuentro.

[ Cashi más que efectivo®, el pago fácil y vanguardista ]

También dijo que el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, dará una explicación sobre el rescate de los sitios arqueológicos aledaños a la ruta del Tren Maya, para dar mayores argumentos a favor de la obra.

“Que ellos (los opositores) sepan, ya le pedí a Diego Prieto que explique qué significa el rescate arqueológico que se está llevando a cabo con la construcción del Tren Maya, eso lo podemos hacer lo más pronto posible, tenemos como 100 arqueólogos, biólogos, un equipo multidisciplinario para el cuidado del medio ambiente, de los sitios arqueológicos”.

Surgimiento del #SelvameDelTren

El pasado 22 de marzo, con motivo del “Día Internacional del Agua”, varios famosos se manifestaron en contra del construcción del tramo 5 del Tren Maya, ya que aseguraron que se pondría en riesgo a los ríos, cenotes y la selva entre Playa del Carmen y Tulum.

“El Tren Maya está destruyendo la selva. Nuestro patrimonio natural.” La cantante Natalia Lafourcade enuncia lo siguiente en el video, “Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más”, manifestó el actor Eugenio Derbez al inicio del video.

Otros de los famosos que aparecen en el video son Kate del Castillo, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade, entre otros.

Después de este video, el presidente López Obrador sugirió que se trataba de una campaña pagada, además de cuestionarlos porque no se habían expresado en contra de las concesiones mineras otorgadas en sexenios anteriores, así como contra obras que destruyeron el medio ambiente.