4 momentos de tensión entre AMLO y las agencias extranjeras de Seguridad

AMLO vs. la DEA Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa donde dio detalles respecto a la exoneración del ex secretario Salvador Cienfuegos Zepeda (Cuartoscuro /Galo Cañas)

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad esté afectada; esto, después de que ordenó el cierre de la unidad élite de la Administración de Control de Drogas (DEA) en México. Este grupo tenía 25 años operando en nuestro país y participó en operativos como la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán .

El cierre sucedió hace más de un año, explicó el presidente López Obrador, y agregó: “nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales encargados de seguridad, pero procuramos que se respete nuestra soberanía”.

López Obrador afirmó que los agentes de la DEA “antes entraban y salían por el país -ellos mandaban- y hacían lo que querían, incluso fabricaban delitos. Entonces ya saben ustedes que se puso orden y se tiene una relación de cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía”.

“Y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos”, añadió. “Sigue habiendo cooperación, pero ese grupo que supuestamente era de muy alto nivel estratégico estaba infiltrado y sus jefes están siendo investigados y hay presos de ese grupo”, concluyó.

Nuevo round de AMLO contra las agencias extranjeras de seguridad

Esta no es la primera vez que López Obrador choca con las agencias de seguridad internacionales; otros ejemplos son los siguientes.

1) Caso Cienfuegos

En noviembre de 2020, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido en Los Ángeles a pedido de la DEA, bajo acusaciones de narcotráfico. La aprehensión del militar retirado, quien finalmente regresó al país, desató molestias en México y llevó a poner en revisión la cooperación con Estados Unidos.

“Ahora que escribió sus memorias el procurador del presidente Trump habla de la detención del general Cienfuegos y sostiene que fueron agentes de abajo y que ellos no sabían. Imagínense, detener al secretario de la Defensa de un país y que no se enteren arriba”, comentó López Obrador en la conferencia de prensa matutina.

“Nosotros hemos hecho un llamado siempre muy respetuoso a que pongan orden porque son asuntos muy delicados, o sea, se tiene que saber; y evitar desde luego el contubernio de autoridades con la delincuencia, lo que existía en México, que se calla porque defienden a quienes son nuestros adversarios”, añadió.

2) No compartir información con México

López Obrador acusó que las agencias extranjeras de seguridad no compartieron información sobre la investigación sobre el general Cienfuegos.

Al respecto, el 15 de diciembre de ese año, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) afirmó que las agencias extranjeras de seguridad no confían en el Gobierno Federal y por ello no comparten sus informaciones, toda vez que en dos años no ha dado resultados.

Preciado Rodríguez señaló que en esos dos años no ha habido objetivos reales en el combate al crimen organizado, y la única captura que se iba a concretar terminó con un resultado cuestionable, pues se liberó al hijo del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán Loera.

3) Críticas a la Ley de Seguridad Nacional

La Ley de Seguridad Nacional, discutida y publicada en diciembre de 2020, llegó un mes después de la detención de Cienfuegos en Estados Unidos.

En ella se estipula que las actividades de los agentes extranjeros se limitarán “a servir de enlace” para el intercambio de información con autoridades mexicanas. Además, éstos deberán informar a las autoridades locales de los hallazgos realizados durante sus funciones en el país, así como mantener la confidencialidad de la información que obtengan.

También, elimina cualquier inmunidad en caso de que los agentes foráneos cometan actos ilícitos en México y se propuso la creación de un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, encargado de atención y gestión de los convenios de cooperación.

Otro aspecto de la ley es que propone que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) quien autorice y controle las operaciones de los integrantes de estas agencias extranjeras.

William Bar, entonces fiscal general de Estados Unidos bajo la administración Trump, aseguró que se oponía a la legislación propuesta, argumentando que dificulta la cooperación bilateral y beneficiaría a las organizaciones criminales.

4) Operativo Rápido y Furioso

Aunque no ocurrió en su sexenio, López Obrador ha sido un fuerte crítico del operativo “Rápido y furioso”, que se llevó a cabo entre 2006 y 2011 cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos introdujo más de dos mil armas con chip a México para vender a presuntos criminales y así identificarlos.

Sin embargo, ningún gran objetivo fue capturado gracias al plan, que no fue compartido con el gobierno mexicano, e incluso, las armas llegaron a usarse en las muertes de un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense y otro de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las agencias estadounidenses con presencia en México

Las adscritas al Departamento de Justicia de Estados Unidos con misiones en territorio mexicano son:

Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI)

Agencia antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA)

Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF)

Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service, USMS)

Oficina de Asuntos Internacionales (Office of International Affairs, OIA)

Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (Office of Prosecutorial Development Assistance and Training, OPDAT)

Oficina de Programas de Asistencia y Adiestramiento Internacional para la Investigación Criminal (International Criminal Investigative Training Assistance Program Office, ICITAP).

Con respecto del Departamento de Seguridad Interior, las agencias que tienen presencia en México son:

Agregaduría Legal

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Custom and Border Protection, CBP)

Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (Inmigration and Customs Enforcement, ICE)

Servicio Secreto (Secret Service, SS)

Administración de la Seguridad en el Transporte (Transport Security Administration, TSA).

La agencia dependiente del Departamento del Tesoro:

Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC)

Y por último, dependiendo de la Dirección de Inteligencia Nacional:

Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA)

Fuente: Contralínea, a través de solicitud de información.