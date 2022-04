Estrategia de Seguridad de AMLO se aleja de los resultados prometidos

Mientras que marzo de 2022 se consolidó como el mes con mayores incrementos en homicidios dolosos, robos y otros delitos del fuero común, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró existe una tendencia a la baja, la cual podrá consolidarse en los próximos meses.

[ Te recomendamos leer: ONU urge al gobierno de AMLO a frenar “alarmante” alza de desapariciones forzadas ]

Este martes se presentó el Informe de Seguridad Abril 2022, en el que se detallaron los resultados obtenidos durante el mes pasado. Al respecto, el presidente defendió la estrategia que se ha seguido en su gobierno durante estos poco más de 40 meses.

“Antes había un crecimiento en homicidios de hasta 15% o 20% de un año a otro. Entonces llegamos y paramos el crecimiento. Nos llevó mucho tiempo dedicarnos a detener, y hasta seis meses empezamos a tener esta tendencia [a la baja]. En marzo [2022] se nos subió, pero ya la tendencia iba a la baja”, comentó.

Incidencia delictiva en abril de 2022. Delitos del fuero federal. (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana)

López Obrador explicó que la diferencia es que antes “se apostaba sólo a lo coercitivo”. “Los conservadores en México y en el mundo todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que nunca se había hecho: reunirnos todos los días de 6:00 a 7:00 y trabajar de manera coordinada”.

[ También puedes leer: Cashi más que efectivo®, el pago fácil y vanguardista ]

El presidente defendió que su estrategia permite atender las causas de la violencia en México. “Atender a los jóvenes, que tengan oportunidad de trabajo, de estudio; fortalecer valores, culturales, morales, espirituales, evitar la desintegración de las familias, la república de la fraternidad, desde luego cero corrupción”.

En 2018, cuando asumió el poder, Andrés Manuel López Obrador firmó 100 compromisos, donde dedicó tres al tema de seguridad de manera directa; entre ellos, encabezar la reunión del Gabinete de Seguridad (84), crear la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública en el país(85) y crear “266 coordinaciones de seguridad pública en todo el país, atendidas por la Guardia Nacional para proteger a los ciudadanos que son víctimas de asesinatos, secuestros, robos y otros delitos” (86).

Percepción de inseguridad, culpa de los medios: AMLO

López Obrador también habló del informe del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), donde se documentó que la percepción de inseguridad de los mexicanos registró un ligero aumento en el primer trimestre de 2022, al ubicarse en 66.2% y que la mayor parte del país vive en niveles de inseguridad extremos.

“Lo que sale ayer y que reproduce, pues no sé, la señora Denisse [Dresser] o, digo, no, a lo mejor ella no, pero de que México es el cuarto lugar en violencia en el mundo, pues eso va a seguir pasando porque son asuntos de tipo político”, comentó López Obrador.

“Entonces, lo de la percepción, pues hay que seguir informando. Por eso, todos los días 20 se está haciendo un informe sobre seguridad”, comentó el mandatario, quien terminó agradeciendo a las Fuerzas Armadas su labor.

Incremento de la violencia en México, debido al calor y culpa de García Luna: Epigmenio

Uno de los temas ampliamente comentados en redes sociales este miércoles fue la intervención de Epigmenio Ibarra, productor de televisión cercano al presidente López Obrador, en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, donde al hablar sobre el incremento de la violencia en el país, comentó:

“Empieza el verano, hay siempre un alza histórica de cifras. Algo sucede, pero sucede en todo el mundo. En Nueva York es muy connotada el alza de delitos. Y en México me imagino que tiene que ver también con la posibilidad de que entre más droga por mar, porque no hay tormentas, porque todavía no llegan los huracanes. Habrá que hacerse esa pregunta seriamente y revisar la incidencia en otros períodos iguales”, comentó Epigmenio Ibarra.

[ Puedes leer: Epigmenio Ibarra culpa al calor y a García Luna por la violencia en México ]

"40 meses después hay un silencio sobre García Luna y la implicación y un silencio de Felipe Calderón. Que nos diga aquí por qué lo contrató, cuándo supo que estaba vinculado, cuándo supo de su riqueza": Epigmenio Ibarra (@epigmenioibarra) en #PorLaMañana con @CiroGomezL. pic.twitter.com/Y0ZVKxtvq5 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 20, 2022

3 PREGUNTAS CON

Armando Rodríguez Luna, Director de Seguridad e Inteligencia de Strategic Affairs

Marzo fue el mes de mayor incremento en los indicadores de violencia en 12 meses, a pesar de la estrategia en Seguridad. ¿Qué lectura da de esta situación?

Si uno revisa, en términos de incidencia delictiva federal, en cada primer trimestre del año es que hay ciertas variaciones hacia el alza entre febrero y marzo. El problema es que, tanto en 2020 como en 2021, los datos fueron tergiversados por la pandemia, sobre todo en 2021, porque, en el caso de México, el período de diciembre de 2020 a febrero de 2021 se registró el pico más alto de hospitalizaciones.

Tuvimos casi un año de restricciones a la movilidad y eso cambió los datos de la incidencia.

La movilidad ha regresado, hay mucha mayor gente en la calle y eso evidentemente incentiva el incremento de varios de los delitos.

En este caso, el homicidio doloso ha sido uno de los temas más importantes para todas las administraciones de gobierno porque es el indicador, tanto nacional como internacional, para medir la violencia y la seguridad en un país, con todos sus bemoles, pero es el que se toma como referencia.

Lo que más me preocupa son los datos del homicidio doloso, a nivel entidad federativa y a nivel municipal. Por ejemplo, a nivel entidad federativa de homicidios dolosos, Guanajuato y Michoacán siguen apareciendo como los dos más altos en marzo y en febrero pasado. Aquí lo que es importante señalar es que hay un incremento del 60% en homicidios dolosos en Guanajuato y un incremento del 56% en Michoacán, de un mes a otro. Por otro lado, el caso de Michoacán es uno de los estados, junto con Sonora, en el que históricamente -durante todo el periodo de López Obrador- han tenido una tendencia al alza.

¿El tema de “abrazos, no balazos” como estrategia de seguridad está relacionada con una renuencia a combatir al crimen? ¿está funcionando?

Me parece que el presidente no tiene evidencia empírica, no tiene sustento, como para señalar que va a recuperar la tendencia a la baja. La tendencia baja en homicidios dolosos, en verdad no ha sido tal cual. Uno puede observar los datos históricos solo de su sexenio y, si bien hay una reducción de entre el 15% y el 17% en homicidios, la verdad es que de ahí no se ha movido. Es decir, ha sido un estancamiento. El problema también es que, lo que se ha incrementado de manera importante, es la cantidad de de multihomicidios o masacres. Es decir, eventos en donde asesinan a más de tres personas en un mismo hecho. Eso se ha incrementado de manera muy importante.

Los multihomicidios o masacres responden a actividades propias de grupos delincuenciales. No estoy hablando únicamente de los grandes cárteles de de narcotráfico o del crimen organizado, sino también de pequeños grupos locales que han proliferado muchísimo en diversos estados del país.

¿Cuál es la prioridad del Gobierno Federal en materia de seguridad?

Si colocas como tu principal objetivo estratégico reducir los homicidios, las acciones prioritarias tendrían que ser reducir la disposición de armas de fuego. Esto implica reducir el tráfico de armas entre Estados Unidos y México y desde la frontera sur. Esto implica, por supuesto, acciones bilaterales tanto con Estados Unidos como con Guatemala. Implica crear grupos interinstitucionales de trabajo para tener trabajo de campo, de inteligencia y de gabinete para conseguir el objetivo.

Por otra parte, implica la reducción de armas de fuego en las calles y eso implica un trabajo muy importante tanto para el Ejército -que legalmente es el que tiene bajo su responsabilidad este tema- pero en conjunto con las instituciones de policía, particularmente a nivel municipal. Tendría que trabajarse también con otras instituciones de carácter social para poder llegar a sus grupos que tienen estas armas de fuego, que a veces son pequeños grupos criminales locales, pero a veces también son pandillas.

También puedes ver: Sueldo de jefes militares, más alto que el de AMLO