AMLO felicita a Macron por su reelección en la presidencia de Francia

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Emmanuel Macron por conseguir su reelección como presidente de Francia, por lo que estará otros cinco años al frente de su país.

“Celebro el triunfo del presidente Emmanuel Macron. El pueblo francés volvió a ponerse cera en los oídos para no escuchar ‘el canto de las sirenas’; optó por su legado histórico: libertad, igualdad y fraternidad. Mucho ayudó mi amigo Mélenchon”, escribió López Obrador en sus redes sociales.

Jean-Luc Mélenchon fue el candidato de la izquierda a la presidencia de Francia, pero no alcanzó a llegar a la segunda vuelta, por lo que pidió no votar por Marine Le Pen, líder de la extrema derecha, aunque tampoco pidió a sus simpatizantes a que lo hicieran por Macron, ya que no consideró que debiera seguir por un segundo periodo en la presidencia.

El porcentaje de votos que tuvo fue de 22%, lo que también fue reconocido por López Obrador y destacó que los jóvenes fueron quienes más votaron por él.

“Hablé con mi amigo Jean-Luc Mélenchon, quien obtuvo el 22 por ciento de los votos como candidato a presidente de Francia. Él ya no irá a la segunda vuelta este fin de semana; serán candidatos Macron y Marine Le Pen, pero me dio mucho gusto que fueron los jóvenes los que más votaron por mi compañero de izquierda. Francia tiene futuro”, escribió el presidente el pasado 20 de abril.

Según la información que se ha dado a conocer, Macron ganó la elección con 58% de los votos, mientras que Le Pen habría recibido 42 por ciento.

Le Pen aceptó su derrota, destaca que logró el mejor resultado de la extrema derecha en una elección presidencial en el país europeo.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel fue uno de los primeros en felicitar a Emmanuel Macron porque la “UE necesita un fuerte apoyo francés”.

“Enhorabuena, querido Emmanuel Macron. En estos tiempos difíciles, necesitamos una Europa fuerte y una Francia plenamente comprometida con una Unión Europea más soberana y estratégica. podemos contar con Francia 5 años más”, escribió Michel en Twiter.

la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también lo felicitó: “Me alegro de poder continuar nuestra excelente cooperación. Juntos, haremos avanzar Francia y Europa”.