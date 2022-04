Pandemia de Covid-19 llega a su fin en México

México está listo para terminar con el ciclo pandémico y pasar a una etapa endémica de atención al Covid-19, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Por lo tanto, este martes se presentó el último informe “El Pulso de la Salud”, enfocado en la atención prioritaria a la pandemia de Covid-19.

Durante la conferencia de prensa matutina, López-Gatell informó que los boletines diarios sobre el estado de la pandemia ahora se distribuirán semanalmente; además, el espacio de la mañanera destinado a salud ahora se enfocará en informar el proceso de federalización del programa IMSS Bienestar en 17 entidades del país.

La vacuna que se aplicará es de la marca AstraZeneca.

“Afortunadamente ya son mejores las condiciones, ya está cediendo casi por completo la pandemia y queremos informar que vamos a seguir atendiendo lo relacionado con la pandemia, pero ya la atención principal en materia de Salud la vamos a enfocar a la creación del nuevo sistema de atención de salud”, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya podemos decir que ya no estamos en estado epidémico. Covid-19 no se va a ir de la humanidad, no se ha ido ninguno de los virus respiratorios”, comentó López-Gatell. Además, afirmó que es importante transitar del estado pandémico, al estado endémico, que implica vivir con el virus.

“Para los virus respiratorios siempre hay cambios. En las temporadas de frío suben los contagios y es muy probable que Covid-19 empiece a comportarse de esa manera”, añadió López-Gatell.

A la vez López-Gatell explicó que ya no se emitirá el semáforo de riesgo Covid-19, ya que lleva cuatro sesiones consecutivas que se mantiene en verde en todo el país. Ademas, en cuanto a seguridad sanitaria en sitios de trabajo, López-Gatell dijo que también se va a emitir una nueva versión, eliminando filtros como los tapetes sanitizantes, los túneles y analizando el uso del cubrebocas en el espacio público.

Finalmente, el subsecretario informó que existen cuatro parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para transitar al estado endémico: Alta capacidad de respuesta, cuando Mexico tiene una ocupación hospitalaria del 2%; alta cobertura de vacunación, la cual se cuenta en más de 90% para mayores de 18 años; muy pocos fallecidos, algo que en México se cuenta en 4 casos diarios en promedio y muy pocos casos.

