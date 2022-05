“Politiqueros quieren sacar raja del dolor humano”, AMLO en aniversario del derrumbe del Metro

A un año del derrumbe en la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos y decenas de heridos, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su confianza en la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; en Carlos Slim, dueño de Grupo Carso y criticó que la oposición busque “sacar raja” del dolor humano, algo que “ni a los familiares de las víctimas les gusta”.

Cuestionado al respecto durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador tomó un momento para enviar un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas. “Enviamos un abrazo cariñoso, afectuoso a los familiares de las víctimas. Es algo muy lamentable, muy triste. Desde el principio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México está en comunicación con los familiares de las víctimas”.

López Obrador recordó que con casi todos los familiares de las víctimas ha habido acercamiento. “Tengo entendido, aunque esto no es importante, es secundario, que ya se cubrieron gastos. Hubo reparación del daño en lo material, que no es lo más importante y se hizo la investigación”, destacó el presidente, quien hizo énfasis en los avances de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

VIDEO: Así fue el momento exacto del desplome del Metro de la línea 12

“Se hizo el compromiso de rehabilitar, lo más pronto posible, la vía que se fracturó. Es un sistema de transporte muy importante para miles de personas de la Ciudad de México. En este caso las empresas decidieron ayudar sin cobrar. El tramo que se afectó, el tramo de la tragedia, correspondía a una empresa de Carlos Slim, y él asumió la responsabilidad”, destacó el presidente.

“Slim está asumiendo toda la responsabilidad, sin gastos para el gobierno de la Ciudad -cosa que nosotros reconocemos- porque sin necesidad de ningún juicio, cuando se le planteó que la obra tenía que terminarse en un año, él aceptó”, destacó AMLO. Además, señaló que Carlos Slim ha estado personalmente al pendiente del cumplimiento del compromiso.

“Tengo confianza porque la jefa de Gobierno es una mujer sensible, Claudia Sheinbaum, y está haciendo su trabajo”, añadió AMLO.

Finalmente, criticó los reclamos de la oposición. “Nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano. Ya no estoy para dar consejos, pero si me lo pudieran, les diría que no hagan eso, que no les ayuda. Además de ser inhumano y de mal gusto, es muy ramplon. Muy politiqueros. Es también querer sacar ventaja del dolor humano. Eso no se debe de hacer. Es un asunto moral, pero tampoco les ayuda, porque la gente está muy consciente. Incluso, eso no les gusta a los familiares de las víctimas”, dijo el presidente, destacando que “los conservadores no son sensibles”.