AMLO se enfrenta a gobernador de Texas con canción de los Tigres del Norte

Con la canción de los Tigres del Norte “Somos más americanos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a los migrantes hispanos de las críticas del gobernador de Texas, Greg Abbott, y abogó por la integración de América Latina.

[ Te recomendamos leer: AMLO utilizará aviones de la SEDENA en gira por Centroamérica ]

López Obrador recordó que México busca actuar de manera solidaria con todas las naciones del mundo. “Tenemos muchas necesidades en México, pero ser siempre solidarios. Atender la fraternidad universal y darle siempre preferencia a los más pobres, a los más humildes y a los más necesitados. La justicia es eso, darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales y esto va más allá de nuestras fronteras”, comentó en Puebla, dónde realizó su última mañanera antes de salir del país.

Horas antes de su viaje por América Central y el Caribe, López Obrador recordó su propuesta de buscar la integración de todos los países de América, con respeto a las soberanías de cada país.

“En Europa comenzaron con la Comunidad Europea y dieron otro paso, que es la Unión Europea. Nosotros tenemos que ir hacia allá para fortalecernos como región en el mundo”, señaló AMLO.

“América tiene muchos recursos naturales, es de las más ricas del mundo. Hay fuerza de trabajo, tecnología, capital para inversiones y otras ventajas, como las distancias. Ahora, con los descontroles que se han generado por la pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania, hay un problema serio de transporte de mercancías. Se han incrementado los costos de fletes y nosotros tenemos un mercado importante y no necesitamos traslados largos para llevar mercancías de un lugar a otro”.

Cumbre de la CELAC México fue sede de la Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe en (CELAC) en 2021. (Presidencia/Presidencia)

Paradoja que Estados Unidos necesite migrantes y los rechace: AMLO

El presidente recordó que ha insistido en que haya mayor inversión de América del Norte. “Esto va a requerir que se pueda ordenar el flujo migratorio, porque es una paradoja: hace falta mano de obra en Estados Unidos y Canadá, se tiene en México y Centroamérica, pero se contiene, se rechaza, se evita que lleguen. Debe de ser un flujo ordenado, pero lo podemos llevar acabo”.

Fue entonces que el presidente pidió un cambio de política en Estados Unidos, pues “hay intereses partidistas, de grupos políticos económicos que son los que tienen influencia. Y como ellos sacan provecho de esa política excluyente, trafican con el dolor de los pueblos, pues por eso no cambian esas viejas políticas anacrónicas”.

“Viene una elección en Estados Unidos y como les da votos hablar en contra de los mexicanos y migrantes, eso hacen. El gobernador de Texas diciendo que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Es una exageración, es una desproporción. Yo entiendo que quieran los votos pero en una de esas no tienen los votos, porque no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos que han ido a vivir y a trabajar honradamente”

“Hace dos días hablé, porque me llamó la atención eso, del ciudadano Gobernador. Lo respeto pero creo que está mal en su política. Hablé del corrido de los Tigres del Norte: somos más americanos. Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. Esto ayuda a entender bien las cosas”, dijo, para posteriormente poner la canción.