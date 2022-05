¿Por qué se dice que AMLO está del lado de los ‘matones’ de América Latina?

Después de anunciar que si no invitan a todos los países, no asistirá a la IX Cumbre de las Américas, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas que recibió, como las del periodista Jorge Ramos, quien le acusó de no “escoger lado” y de pedir que “que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores, como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

“Él tiene una visión, que yo respeto, pero no la comparto”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Y no está diciendo nada nuevo. Yo ya agarré mi camino y ¿saben de dónde viene eso? De mi inspiración juarista, pero además es lo que tiene que ver con la política exterior de México”, añadió.

El presidente señaló que “no es que no quiera” ir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos, en junio próximo. “Es que ¿en qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no? ¿Vamos a respetar la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso?”.

Y recordó la frase “El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra”, al decir “¿Quiénes somos nosotros para llamar matones, torturadores, represores, a unos y no a otros? ¿Qué, ya nos consideramos jueces supremos? ¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho? Si nos metemos a ese terreno, pues no vamos a salir nunca del debate, nunca, y lo que buscamos es la unidad, ya no la confrontación”.

López Obrador reiteró su mensaje sobre la exclusión de la Cumbre de las Américas. “¿Y por qué no nos vamos a hablar o por qué vamos a excluir? Por eso he dicho que nadie excluya a nadie. Vamos a buscar la unidad, nos conviene la unidad. Para eso es la política, para eso es la diplomacia”.

A través de redes sociales, Jorge Ramos respondió al mensaje del presidente destacando que “es un muy importante debate de ideas sobre el tipo de país que debe ser México. Las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua nunca deben ser un ejemplo a seguir”, y reiteró “creo que los matones no deben ir a la fiesta”.

¿Por qué Cuba, Venezuela y Nicaragua son “los matones”?

En su video, Jorge Ramos hizo referencia a los informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. Estos son algunos de los puntos clave que la organización señaló en el “Informe 2021/22 Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo”.

Cuba 2021 (Informe Amnistía Internacional)

Tras las históricas protestas de julio, las autoridades cubanas encarcelaron a muchos centenares de personas que habían participado en ellas, de las cuales casi 700 permanecían en prisión al concluir el año. Las autoridades intensificaron su maquinaria de control de la libertad de expresión y de reunión con medidas de vigilancia física de activistas de los derechos humanos, artistas y periodistas —a quienes además sometieron a arresto domiciliario, detención arbitraria, violaciones del debido proceso y, en algunos casos, malos tratos—, al tiempo que interrumpían el servicio de Internet. La situación económica continuó deteriorándose y las autoridades estadounidenses siguieron sin levantar el embargo económico.

Las autoridades también sometieron a activistas y periodistas a arresto domiciliario y detención arbitraria, violaron el derecho al debido proceso y, en algunos casos, infligieron malos tratos a los detenidos, al tiempo que interrumpían el servicio de Internet, según la ONG Cubalex.

Las detenciones masivas también dieron lugar a informes generalizados de malos tratos, infligidos también a mujeres. Las autoridades sometieron a mujeres periodistas y activistas a arresto domiciliario, vigilancia y hostigamiento. Negaron que se hubieran cometido violaciones de derechos humanos como consecuencia de la represión y, utilizando su monopolio de los medios de comunicación, emitieron una selección de imágenes de los incidentes de violencia ocurridos durante las protestas para hacer ver que éstas habían sido violentas en general.

En noviembre, el gobierno rechazó las solicitudes de la sociedad civil para organizar la llamada “Marcha cívica por el cambio”, demostrando así de nuevo su actitud de intolerancia ante las protestas.

Lo que AMLO dijo de Cuba en 2021

En la conmemoración por los 211 años del Grito de Independencia, donde el invitado fue el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el presidente celebró la presencia del mandatario isleño, quien -dijo- “representa a un pueblo que ha sabido, como pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes, sin permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera”.

“Ya he dicho y repito: podemos estar de acuerdo o no con la Revolución cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. En consecuencia, creo que, por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad”, dijo AMLO.

En el evento para conmemorar la Independencia mexicana, López Obrador pidió levantar el ‘bloqueo contra Cuba’, ya que “ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: ‘Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos’”.

“Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de que esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos”, añadió.

Nicaragua 2021 (Informe Amnistía Internacional)

“La crisis de derechos humanos persistía en Nicaragua. Periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales de la salud siguieron enfrentándose a un entorno hostil. Con frecuencia, se recluyó arbitrariamente a activistas políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. Los pueblos indígenas seguían soportando violencia. El gobierno no proporcionó información precisa sobre la pandemia de COVID-19″, comentó.

“Daniel Ortega fue proclamado presidente por cuarta vez consecutiva tras las elecciones de noviembre, que fueron ampliamente condenadas por la comunidad internacional debido a las graves restricciones que pesaron sobre los derechos civiles y políticos. En noviembre, Nicaragua denunció la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”.

“En agosto, el periódico La Prensa fue objeto de un allanamiento y sus bienes quedaron confiscados. Su gerente fue detenido por cargos relacionados con el blanqueo de dinero. Al concluir el año continuaba en prisión, pese a que la ONG Reporteros sin Fronteras pedía su liberación inmediata”.

Lo que AMLO dijo de Nicaragua en 2022

El 10 de enero de 2022, ante la cuarta ceremonia de investidura de Daniel Ortega, el gobierno de México nombró un representante, posteriormente dijo que no habría ningún enviado y de último minuto, tras enterarse el presidente López Obrador, se habilitó al encargado de negocios de la Embajada para ir.

Cuestionado si sería una imprudencia que no fuera ningún funcionario mexicano a la toma de protesta, el presidente respondió: “Sí, porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de independencia. O sea, no es el gobierno pasado que por quedar bien con otro gobierno expulsó al embajador de Corea del Norte. ¿Por qué tenemos nosotros que actuar así, si México es un país libre, soberano y además la política de México está bien definida en el artículo 89 de la Constitución?”

Además, cuando se le preguntó qué opinaba sobre un nuevo periodo para Ortega, AMLO respondió: “Son decisiones de los nicaragüenses”.

Venezuela 2021 (Informe Amnistía Internacional)

“La continuada crisis de derechos humanos se vio agravada por los efectos de la pandemia de Covid-19. Continuó la política de represión aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro, y se conocieron nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos contra personas a las que se consideraba críticas con el gobierno. Se sometió a intimidación, hostigamiento, agresiones y detención a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas”, explicó la organización.

“Empeoró la emergencia humanitaria y persistían las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un sistema de salud cada vez más debilitado y escasez de agua, combustible, alimentos y electricidad. La impunidad por violaciones de derechos humanos continuó siendo la norma. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó y condenó la impunidad sistémica, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional determinó que había motivos para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad y anunció la apertura de una investigación formal”, añade.

Lo que AMLO ha dicho de Venezuela

Durante 2021, México fue sede de las conversaciones entre opositores y el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela; además de que se le envió ayuda humanitaria contra el Covid-19.

En 2019, el presidente fue cuestionado sobre el intento de Golpe de Estado. AMLO respondió: “Nosotros tenemos muy claro que tiene que buscarse una salida pacífica, negociada, en el caso de Venezuela. Nosotros nos estamos ciñendo a lo que establece la Constitución y lo he repetido muchas veces: no intervención y autodeterminación de los pueblos”.

“Es un tema que polariza, hay posturas de un lado y de otro. Nosotros nos ajustamos a que se respete la voluntad de los pueblos y que se busque solucionar los problemas de manera pacífica. Solución pacífica -dice nuestra Constitución- de las controversias. No queremos violencia en ninguna parte, nosotros somos partidarios de la no violencia”, señaló AMLO.

En septiembre de 2021, con motivo de la Cumbre de la CELAC, Nicolás Maduro llegó a México y afirmó: “Quiero agradecer públicamente al Gobierno de México por todo el apoyo que le están dando a Venezuela en los diálogos de paz y soberanía que se están desarrollando. Pido el apoyo de todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, porque el único camino que puede tener Venezuela es el diálogo, es la paz, es el reencuentro, es la reconciliación. Y agradezco el apoyo mayoritario que aquí hemos recibido en función de ese diálogo”.