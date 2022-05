Con canción de los Tigres del Norte, AMLO busca convencer de inclusión en la Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a utilizar una canción de los Tigres del Norte en la conferencia de prensa matutina; en esta ocasión, con el objetivo de convencer a Joe Biden, su homólogo estadounidense, de invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio próximo.

Tras el posicionamiento de AMLO, líderes de países de la región -como Bolivia y Argentina- anunciaron que se debe invitar a todos los países, o considerarán su asistencia. Cuestionado si Estados Unidos podría interpretar esto como un boicot de AMLO a la Cumbre, el presidente respondió: “No. Siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden. Sin que yo hable de independencia y de soberanía, él siempre menciona que nuestro trato se da a partir de un pie de igualdad, y siempre ha sido muy respetuoso”

“A diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad, no es pensamiento único, es poder discernir, no estar de acuerdo en todo, pero respetarnos y buscar las coincidencias, eso es la democracia”, añadió el presidente.

Aunque la IX Cumbre de las Américas se realizará en Estados Unidos, país con la facultad de decidir sobre los procesos de invitación, el presidente hizo referencia al Artículo 89 de la Constitución mexicana, sobre los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias.

El presidente volvió a recordar a los Tigres del Norte. El presidente relajó los ánimos en la conferencia con "América", en su versión con René de Calle 13 (JMM/PRESIDENCIA)

“Es el momento de un cambio de política en América y yo no descarto el que el presidente Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones. A mí no me han invitado formalmente y tengo información que no han girado invitaciones a nadie. Entonces, vamos a esperarnos y sería un hecho muy importante, histórico”, añadió el mandatario.

¿Cuál es la amenaza? ¿Creen que Cuba va a invadir a Estados Unidos?: AMLO

El presidente afirmó que este tipo de este tipo de discusiones “son cuestiones dogmáticas, ideológicas, que no pueden estar por encima del bienestar de los pueblos. Todos los problemas, todos, pueden resolverse, no hay nada grave”.

“¿Cuál es la amenaza? ¿Va a invadir Cuba a Estados Unidos, o Argentina o Colombia? ¿O de qué le sirve a Estados Unidos invadir Colombia o Venezuela, o México? ¿Qué, no nos degrada como seres humanos? ¿Qué, no es mejor la fraternidad entre nuestros pueblos?”, añadió.

Tras hablar de las relaciones económicas, sociales e históricas de Estados Unidos con América Latina, el presidente exhortó a “dejarle a las nuevas generaciones una relación política en América distinta” y concluyó: “Pero como ya está muy conceptual y muy serio esto, vamos a poner una de Los Tigres del Norte”.