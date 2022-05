Mientras la ONU pide acelerar búsqueda de desaparecidos, AMLO responde que se ha avanzado como nunca

El pasado lunes México superó las 100 mil personas registradas como desaparecidas, de acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. De este total, una tercera parte ha desaparecido en la primera mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se han contabilizado más de 31 mil desapariciones.

Al respecto, el presidente López Obrador respondió que “se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda”, explicó en la conferencia de prensa matutina.

“Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora, toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso, y a buscar fosas clandestinas, porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico y durante esa guerra murieron muchos, y los desaparecían. Nosotros cuando llegamos, asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares, y es lo que estamos haciendo, sin ocultar nada”.

Sin embargo, para António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, emitió una comunicación en la que “transmite su profunda solidaridad a los familiares de las víctimas que anhelan reunirse con sus seres queridos, los buscan incansablemente y siguen luchando por la verdad, la justicia y las garantías de que esto no vuelva a suceder”.

“Las Naciones Unidas renuevan su compromiso de acompañar a México en sus esfuerzos por prevenir y combatir esta grave violación de los derechos humanos, que causa un extraordinario sufrimiento a las víctimas y sus familias y perjudica a la sociedad en su conjunto”, explicó Stéphane Dujarric, Portavoz del Secretario General.

“El Secretario General elogia las medidas positivas adoptadas por el Gobierno mexicano para garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones y alienta a las autoridades mexicanas a seguir acelerando los avances. También celebra que algunas de estas medidas se estén aplicando con el apoyo de las Naciones Unidas, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED)”, añadió Dujarric.

El presidente fue cuestionado sobre el papel de las Fuerzas Armadas en las labores de Seguridad Pública, a lo que respondió: “Pienso que son cosas distintas y debemos de actuar con juicio práctico y con argumentos”.

“Puede ser que ideológicamente no nos guste la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, pero si esa participación se lleva a cabo con respeto a los derechos humanos y no hay en los mandos superiores la intención de reprimir al pueblo, ya eso hace una diferencia considerable. O sea, no podemos ser maniqueos en estos casos”, añadió.

“Ahora son cosas distintas. Nosotros no tenemos hechos de represión. Ha habido algunas cosas que nosotros lamentamos y se han corregido, pero se puede observar en recomendaciones de derechos humanos y en los datos oficiales, porque no permitimos la represión”, comentó López Obrador.