Hundimiento en la Terminal 2 pone al AICM ‘al borde del colapso’

Jorge Arganis, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador un informe sobre el hundimiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, en el que indicó que su infraestructura está “al borde del colapso”; informó este lunes el periodista Salvador García Soto en su columna titulada “”Eso velo con Adán”: el día que AMLO paró en seco a Sheinbaum”, publicada en el periódico El Universal.

Te recomendamos leer: Estos son los incidentes que se han registrado en el AICM y casi acaban en tragedia

“El jueves al mediodía, el presidente convocó a una reunión para revisar temas de infraestructura en el centro del país, desde el funcionamiento de carreteras, los aeropuertos de la Ciudad de México, Toluca y el AIFA, hasta la tan pospuesta terminación del Tren México-Toluca que dejó incompleto el gobierno de Peña Nieto y que esta administración no ha podido echar andar, a pesar de faltar solo un tramo de unos cuantos kilómetros para conectarlo al Metro capitalino. Al encuentro fueron convocados los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; el de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis; el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton, y los gobernantes Alfredo del Mazo, del Estado de México, y Claudia Sheinbaum de la capital. [...] En el análisis de la interconexión de los tres aeropuertos, el secretario de Comunicaciones presentó un informe alarmante sobre el hundimiento de la Terminal 2 del AICM, en el que, según el estudio realizado por la dependencia, esta terminal “está al borde del colapso””, escribió García Soto.

AICM. Puente vehicular para ingresar a la terminal 2. (Nicolás Corte)

Al respecto, Publimetro contactó a la SICT, dependencia que -hasta el cierre de esta edición- sólo informó que dió trámite a la búsqueda de la información.

“El aeropuerto nuevo que se construyó cuando Fox, la Terminal 2, tiene problemas de hundimiento, tenemos que estar invirtiendo, vamos a tener ahora que invertir para estabilizar las estructuras por problemas de hundimiento. Y no está porque aquí confluyen ¿cuántos ríos?, nueve ríos, o sea, escogieron el peor lugar”. — Andrés Manuel López Obrador, conferencia de prensa matutina del 25 de agosto de 2020

El hundimiento en la Terminal 2 del AICM es una denuncia que se ha realizado con gran frecuencia desde tiempo atrás. Incluso en voz del presidente López Obrador, quien el pasado 24 de enero hizo hincapié de los hundimientos y el costo de repararlos.

“Se va a demostrar -con hechos- que fue buena la decisión que se tomó de no construir o no continuar construyendo el aeropuerto en el lago de Texcoco por muchas razones. Primero, por la calidad. No puede ser lo mismo hacer un aeropuerto en suelo firme que en un lago, donde hay hundimientos de manera permanente. Es cosa de ver cómo está el aeropuerto de la Ciudad de México en lo que se conoce como la Terminal 2, el hundimiento en la Terminal 2, que tenemos que repararla porque cada vez se hunde y se tienen que poner más rampas —estamos hablando de un aeropuerto que se construyó hace 12, 15 años, hace relativamente poco tiempo— porque no es suelo firme”, comentó el mandatario.

¿Cuánto se hunde cada año el AICM?

De acuerdo con el proyecto de infraestructura “Estudios de Preinversión de Daños Estructurales en la Terminal 1 y Terminal 2″, tras los sismos de septiembre de 2017, había evidencia de que el aeropuerto “presenta hundimientos de entre 21 y 30 centímetros por año”.

Estos hundimientos son provocados principalmente por la extracción de agua de los mantos acuíferos del Valle de México, “situación que se ha mantenido durante los últimos 30 años y para la cual no se pronostica algún cambio”.

Terminal 2 del AICM Muestra del hundimiento para ingresar. (Nicolás Corte)

En julio de 2020, Jiménez Espriú -entonces titular de la SCT- afirmó que para el hundimiento de la Terminal 2, se estudiaban diferentes alternativas. “El AICM, con dos terminales y el “Dedo L”, brindará ahora un servicio adecuado y cómodo para los viajeros”.

Sin embargo, en 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en pagos por 27 millones 627 mil de pesos de pesos que se hicieron para los trabajos de ampliación de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como en el desarrollo de los estudios de pre inversión sobre daños estructurales y sustitución de subestaciones eléctricas en este mismo complejo aéreo.

“Respecto a la construcción de posición de contacto en dedo “L” en la terminal 2 del AICM, la ASF detalló que los montos que debe aclarar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ascienden a 6 millones 418 mil pesos, debido a que se hicieron desembolsos por varios trabajos que nunca se realizaron, material que no justificaba usarlo y uso de insumos por debajo de la calidad ofertada previamente”, reportó Milenio.

Terminal 2 del AICM Hundimientos y vida cotidiana en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Nicolás Corte)

Reclamos en redes sociales sobre el hundimiento de la Terminal 2 del AICM

Y hablando de hundimientos del suelo en edificios, yo he sido testigo a lo largo de los años del SEVERO hundimiento de la terminal 2 del AICM. Las trabes y parches que le han puesto son de risa… para que luego no digan que fue un “incidente” o “así lo recibimos” 🤬 — Maria Jose Loyola (@lajosa) June 24, 2021

Mientras no se defina el futuro del #NAIM, en el actual aeropuerto se requiere rehabilitar la pista mayor y enfrentar el hundimiento del #AICM. Nota de @reforma. #YoPrefieroElLago pic.twitter.com/UlDlG2F6Wa — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 14, 2018