‘Son pasiones que se desbordan’, responde AMLO a los audioescándalos del presidente del PRI

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la polémica por los audios en los que se señala a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, de actos de corrupción y de decir que a los periodistas se les debe de “matar de hambre”.

“A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá…hay que matarlos de hambre…” expresó el dirigente nacional del PRI en un audio escándalo difundido por la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, durante la transmisión de su programa “Martes de Jaguar”.

Qué terrible y doloroso, esta frase no se olvida: "A los periodistas no hay que matarlos a balazos (...); hay que matarlos de hambre".



Grábenselo, compañeros periodistas, para que se den cuenta del verdadero valor que tienen para él. pic.twitter.com/Vc4wuTMp6L — Layda Sansores (@LaydaSansores) May 25, 2022

La gobernadora se refirió también al pago de al menos 5 millones de dólares al estratega político español Antonio Solá, lo que constituye un delito electoral, por lo que anunció que presentará denuncia ante el Instituto Nacional Electoral.

Al respecto, el presidente respondió “Lo mejor es no meternos en estos casos”.

“Estamos en víspera de elecciones en seis estados y hay pasiones que se desbordan, por llamarlo amablemente. Entonces, no responder nosotros a este tipo de cuestionamientos, no meternos, y sí tenerle confianza a la gente de que los ciudadanos saben qué es cierto, qué no es, ya la gente está muy mal consciente, muy avispada, no se dejan manipular”, comentó el presidente al respecto.

El presidente aseguró que en su gobierno no se persigue a nadie. “Garantizamos la libertad de expresión. Sí tenemos adversarios, pero no enemigos, y tenemos adversarios que pensamos vencer en buena lid, no estamos pensando en destruir a enemigos, no odiamos, y tenemos que ganar con argumentos, con la razón”, añadió.

Ante estas falsedades, acudiré a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia penal en contra de quienes están promoviendo estos actos, divulgando información falsa y mintiéndole a la ciudadanía. No nos vamos a dejar, no nos van a callar. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 25, 2022

Al presidente se le insistió sobre el tema de las expresiones en contra de los periodistas, a lo que respondió: “No, no quiero opinar sobre eso, es que no ayuda, no ayuda. Hay que cuidar, como decía el general Ángeles, la vida, eso es lo más sagrado, lo más sublime, la vida de cualquier persona”.

“Entonces, no meternos a esas cosas, o sea, no desearle mal a nadie, no odiar. Todas las religiones sostienen el principio del amor al prójimo y, lo he dicho, los librepensadores también son partidarios de la solidaridad, de la fraternidad. Por algo se incluyó cuando la Revolución francesa, lo de libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, buscar eso”, concluyó.